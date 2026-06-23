Euroopan helleaalto: Milanossa ja Pariisissa tukalaa | MTV Uutiset
”Kuin jatkuvassa saunassa” – suomalaiset kertovat helleaallon vaikutuksista Ranskassa ja Italiassa
Vasemmalta ylhäältä myötäpäivään: Pariisissa asuva opiskelija Pepita Papunen, Grassessa Ranskan Rivieralla asuva toimittaja-kirjailija Helena Liikanen-Renger, Pariisissa asuva Suomen suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineuvos Maria Kurikkala sekä Italian Milanossa asuva Sanna Norokorpi.
– Kun olen täällä merenrannalla, niin yleensä syön aamiaisen terassilla, joka on siis varjossa. Tänään se oli täysin mahdotonta, koska siellä on ihan liian kuuma, Norokorpi sanoo.
– Sitä on mieluummin sisällä ilmastoidussa tilassa. Alkaa oikeasti olla sen verran tuskaista.
Sanna Norokorpi asuu Pohjois-Italiassa Milanossa, mutta perheellä on vapaa-ajan asunto Välimeren rannalla Arenzanossa.
Ennusteiden mukaan helle jatkuisi ainakin heinäkuun alkupuolelle.
– Jos ihmisen pitää jotain tehdä tällaisella helteellä, tuntuu, että ei aivotoiminta ei ole normaalia. Ei pysty ajattelemaan kunnolla, kun on niin kuuma, Norokorpi toteaa.
– Koko ajan on vähän niin kuin olisi saunassa. Jatkuvassa saunassa. Se ei ole kyllä kivaa.
"Järkyttävää, koska ei jaksa tehdä mitään"
Sanna Norokorpi haikailee Suomen kesän perään.
– Suomalaiset monesti juuri sanovat, että ”vitsi, olisipa lämmintä”. Minä sanon, että just se suomalainen kesälämpötila, vähän yli 20 astetta, yhtään sen lämpöisempää ei tarvitse olla, Suomessa lomilla käyvä nainen sanoo.
– Tämä on ihan järkyttävää, koska ei jaksa tehdä mitään.
Esimerkiksi juoksulenkki on tehtävä ennen auringonnousua.
– Se on hoidettava viiden aikaan aamulla, koska sitten kun se aurinko nousee, on niin kuumaa, että ei pysty juoksemaan.
– Nauttikaa, jos teillä on alle 20 astetta. Voi vitsi, todellakin nyt kaipaisi sitä. Täällä aamulla ensimmäiseksi, kun herää, on kuumaa, illalla viimeiseksi on kuumaa ja yöllä on kuumaa, niin aina on kuumaa, niin sitä pääsee pakoon sitä hellettä, niin se ei ole todellakaan kivaa.
Sanna Norokorpi muistuttaa, että vilpoisalla säällä vaatetta voi aina pukea lisää päälle.
– Olisiko se ollut kaksi kesää sitten, kun tulin heinäkuussa Suomeen. Täällä Italiassa ei ollut satanut pitkään aikaan, oli ollut tosi kuuma. Sitten tulin Suomeen ja satoi vettä.
– Muistan, kun seisoin siellä vesisateessa. Oli ihanaa, että oli 18 astetta sataa vettä. Se oli jotenkin paras hetki koko kesässä. Vilvoittava vesisade. Minun mielestäni Suomen kesä on ihan parasta. Jos pystyisin olemaan koko kesän Suomessa, niin olisin kyllä ehdottomasti. Ei tätä hellettä todellakaan.
"Ihmisiä ei hirveästi näy"
Ranskan pääkaupungissa Pariisissa asuva opiskelija Pepita Papunen kertoo lämpötilan nousseen aamupäivällä 31 asteeseen.
– Se nousee tänään 37 asteeseen ja huomenna pitäisi olla 39 astetta, Papunen sanoo.
– Tykkään helteestä kyllä, mutta vain jos olen jossain rannalla tai ylipäätänsä jossain muualla kuin kaupungissa.
– Kaupungissa ei pääse viilentymään veteen, koska vaikka tuossa on tuo Seine-joki, niin en kyllä ikinä menisi sinne uimaan eikä sitä suositella, vaikka jotkut sinne hyppivätkin uimaan näillä helteillä.
Pepita Papunen on asunut ja opiskellut Pariisissa lähes neljä vuotta.
Papunen kertoo, että kova helle näkyy Pariisissa kaupungilla.
– Täällähän se kaikista kovin helleaalto iskee iltapäivällä joskus neljän aikaan. Ihmisiä ei silloin hirveästi näy.
– Jääpalat on kaikki loppu ja kaikki tuulettimet on tietenkin loppu. Esimerkiksi eilen, kun menin hakemaan kaupasta pakasteosastolta mitä vaan, kaikki oli käytännössä loppu.
Vuoden takaisesta helleaallosta Pepita Papunen muistaa hyvin yhden seikan.
– Eiffel-torni jouduttiin sulkemaan yhtenä päivänä helleaallon takia. Tänä vuonna en ole nähnyt vastaavaa uutista, mutta sen muistan viime vuodelta.
– Toisaalta, kun nyt tottuu helteeseen ja korkeaan lämpötilaan, niin sitten se 25 astetta tuntuu jopa mukavalta. Sitten tavallaan se on ihan kiva.
Esimerkiksi Pariisin julkisessa liikenteessä, muun muassa metrossa on helleaallon aikaan melko tukalaa.
– Sitä yrittää välttää mahdollisimman paljon. Papunen kertoo.
– Kaikkialla ihmisillä on joko viuhkat tai sitten tuommoiset minituulettimet. Ja yksi, mitä Suomessa ei niin käytetä, mutta täällä on tuommoisia vesipulloja, suihkepulloja. Ne ovat täällä tosi yleisiä.
"Kaduilla on hirvittävän kuuma"
Suomen Pariisin-suurlähetystön lehdistö- ja kulttuurineuvos Maria Kurikkala kertoo edellisyön olleen Ranskan mittaushistorian kuumin.
Yölämpötila on pysynyt Pariisissa noin 26 asteessa.
– Säätiedotusten mukaan seuraavat yöt tulevat olemaan vielä kuumempia. Melkoisia lämpötilaennätyksiä rikotaan, Huomispäiväksi ennustetaan lämpötilan nousevan 39 asteeseen täällä Pariisissa, Kurikkala sanoo.
– Suurlähetystössä meillä on onneksi ilmastointi, mutta kuten hyvin yleistä ja tyypillistä täällä Pariisissa, niin kotona ihmisillä ei usein ole ilmastointia. Siellä on sitten kyllä sisälämpötilat nousseet yli 30 asteen. Nukkuminen ei ole kovinkaan helppoa tällä hetkellä.
Helleaalto on vaikuttanut myös raideliikenteeseen.
– Ranskan raide- ja junakalustoa ei ole suunniteltu tällaiseen ilmanalaan. Raiteet esimerkiksi laajenevat, lehdistö- ja kulttuurineuvos toteaa.
Pariisiin suuntaavien turistien on hyvä varautua kaikenlaisiin viivästyksiin.
– Kaduilla on hirvittävän kuuma. Ja kuten todettua, täällä ei ole kovinkaan yleistä, että olisi ilmastointia vanhoissa rakennuksissa. Siihen kannattaa varautua.
Lehdistö- ja kulttuurineuvos Maria Kurikkala kertoo lähi- ja tuttavapiirinsä keksineen luovia viilentymisratkaisuja helleaallon keskelle.
Maria Kurikkala kertoo Pariisin kaupungin avanneen uusia uimapaikkoja Seinen rannoille.
– Jo viime vuonna avatut uimapaikat ovat nyt auki. Sitten on avattu yksi uusi uimapaikka tuonne Canal Saint-Martin -kanavaan. Eli kaupunki kyllä tällä lailla yrittää luoda näitä keitaita kaupungin asukkaille.
Nukkumista märissä pyyhkeissä ja kylpyammeissa
Suomen Pariisin-suurlähetystöön ei ole vielä tullut Ranskassa asuvilta suomalaisilta eikä maassa olevilta tai sinne suuntaavilta matkailijoilta juurikaan yhteydenottoja helleaallon tiimoilta.
– Meillähän ei varsinaisia omia ohjeistuksia tässä tilanteessa ole, vaan suurlähetystö kehottaa suomalaisiakin seuraamaan täällä Ranskan viranomaisten suosituksia, lehdistö- ja kulttuurineuvos Kurikkala toteaa.
Pariisissa on siis rikottu erilaisia lämpöennätyksiä helleaallon aikana.
– Eli viime yö oli Ranskan mittaushistorian kuumin, todellakin. Siinä mielessä tämä on hyvin poikkeuksellista, mutta onko tämä sitten enemmänkin todennäköisesti se uusi normaali ilmastonmuutoksen aikana? Maria Kurikkala pohtii.
Suomen suurlähetystössä ja muutenkin Pariisissa on Kurikkalan mukaan tähän mennessä selvitty kohtuullisesti helleaallon keskellä.
– Kyllä minä luulen, että kaikki täällä jo vähän odottelevat, että se loppuisi.
Ihmisillä on helleaallossa selviytymiseksi paljon erilaisia selviytymiskeinoja. Lehdistö- ja kulttuurineuvos kertoo kuulleensa omasta lähi- ja tuttavapiiristä kaikenlaisia juttuja.
– On esimerkiksi ollut yritystä nukkua kylpyammeessa ja märissä pyyhkeissä. Yksi tuttava kertoi, että ihmiset nukkuvat heidän taloyhtiön sisäpihalla ja maakellareissa ja tämmöistä. Ihmiset ovat hyvinkin kekseliäitä, mutta ei me nyt ihan vielä olla tämmöisiin keinoihin itse ryhdytty.
"Kaikki puhuvat, että ilmastonmuutos on syy kuumuuteen"
Etelä-Ranskassa Rivieran alueella Grassessa perheineen asuva toimittaja-kirjailija Helena Liikanen-Renger kertoo olevansa tottunut kesähelteisiin.
– Nyt kun täällä on asunut vuosikausia, niin helteistä on tullut osa arkea. Eli tähän aikaan vuodesta meillä on täällä aina kovat helteet, Liikanen-Renger sanoo.
– Eli me ollaan totuttu siihen, että yöt ovat kuumia ja päivät tosi kuumia. Siitä, että lämpötila nousee yli 35 asteen, on tullut tavallaan semmoinen uusi normaali. Ei se silloin aikoinaan ollut sitä, mutta on se täällä nyt ollut minun mielestäni jo useamman vuoden.
Helena Liikanen-Renger asuu Etelä-Ranskassa perheineen. Kuva: Jeanne IhanderJeanne Ihander
Tukala helle on syy, miksi toimittaja-kirjailija perheineen tykkää tulla Suomeen kesäisin.
– Erityisesti se kuumuus on ihan järkyttävää esimerkiksi vanhemmille ihmisille, jotka asuvat yksin, sekä pienissä asunnoissa asuville, joilla ei ole kunnon ilmastointeja. Sekä myöskin koululaisille, monille koululaisille.
– Ranskassahan on ollut tällä viikolla esimerkiksi ylioppilaskirjoituksia ja myös yhdeksäsluokkalaisilla sellainen, mikä tavallaan Suomessa luettaisiin koko maan ysiluokan valtakunnalliseksi kokeeksi, joka on monipäiväinen, niin nekin ovat tällä viikolla.
Monipäiväiset kokeet ovat tosi rankkoja lapsille ja nuorille juurikin tukalan kuumuuden vuoksi.
– Eihän läheskään kaikissa koulussa ole mitään ilmastointeja. Olikohan se eilen, kun ajoin tuon meidän apteekin ohi, niin apteekin lämpömittari vilkutti 38 astetta, mutta se on kyllä täydessä auringossa.
Eli Ranskan Rivieran seudulla on jo totuttu helleaaltoihin.
– Meillä on Välimeri tässä ja sillä lailla se kuumuus on semmoinen, että se ei ole yllätys. Mutta tietysti Pariisissa ja Ranskan länsirannikolla tilanne on varmaan vielä pahempi.
Helena Liikanen-Rengerin mukaan helleaallon vaikutukset riippuvat paljon siitä, minkälaisessa asunnossa asuu.
– Eli jos sä olet pienessä asunnossa, jossa ei ole ilmastointia, tilanne on tosi tukala. Nehän tulevat hirveän kuumiksi ne talot ja vielä se, että jos ei ole pääsyä heti rannalle ja on esimerkiksi liikuntarajoitteisuutta tai muuta. Kyllä meidänkin naapurustossa on monia, joiden kodit on tosi kuumia.
Liikanen-Rengerin mukaan kaikissa helleaallosta kärsivissä kaupungeissa varoitetaan tällä hetkellä ihmisiä kuumuudesta.
– Pitää juoda tarpeeksi. Kannattaa välttää liikaa urheilua ulkona, kun on liian kuuma. Sellaisia on koko ajan.
– Me olemme oikeasti vähän onnekkaita siinä, että meillä on ollut täällä illat vähän viileempiä. Luulen tosiaan, että länsirannikko ja pohjoinen ovat kaikkein pahimmassa tilanteessa tässä maassa. Ranska on niin iso maa, että sitä ei aina tule ajatelleeksi.
Uima-altaita ei saa täyttää
Helena Liikanen-Rengerin mukaan Välimeren äärellä on ollut kuumaa jo niin kauan, että siihen on totuttu ja alue on sen mukaan myöskin rakennettu.
– Mutta esimerkiksi Marseillen kaupunkihan on hyvin samantyyppinen kuin Pariisi siinä mielessä, että se on hyvin tiiviisti rakennettu. Siellä esimerkiksi pääsee uimahalleihin ja maauimaloihin ilmaiseksi tänä aikana. Myös yksi niiden isommista uimarannoista on auki kellon ympäri.
Liikanen-Rengerin perheen kotiin asennettiin tänä kesänä kattoon pyörivä tuuletin pidempikestoiselta vaikuttaneen helleaallon vuoksi.
– On ainakin se fiilis, että nyt tämä kestää niin kauan, että pitää valmistautua paremmin. Mutta olin illalla rock'n'roll-tanssitunnilla, siellä salissa oli varmaan yli 30 astetta ja jengi oli pitkissä housuissa. Eli ihmiset ovat tottuneet kuumuuteen kyllä.
Myös kuumuuden syistä puhutaan Ranskan Rivieralla.
– Kyllähän kaikki täällä puhuvat siitä tietenkin, että ilmastonmuutos varmasti on syy. Ei ole ainoastaan se kuumuus, vaan vettä on vähemmän käytettävissä.
– Täällä tulee kesäisin kastelurajoituksia ja kylpyjä ei saa ottaa. Jos jollain on uima-altaita, niitä ei saa täyttää.
– Se vaikuttaa todella monella eri tasolla arkeen. Ranskalaiset ovat hyvin tietoisia ilmastointilaitteista ja niiden ympäristövaikutuksista. Kuinka paljon ne voivat lämmittää myöskin ympäristöä ja ympäröivää ilmaa. Sen takia tuulettimia pidetään ympäristöystävällisempänä tapana viilentää huoneistoilmaa. Mutta kyllähän tässä keskustellaan ihan avoimesti siitä, että ilmastonmuutos on varmasti se syy taustalla.