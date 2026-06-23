– Täällä on onneksi tuo vilvoittava meri, mikä sitten vähän auttaa, että pääsee pulahtamaan. Tämä tuli yllättäen, koska yleensä kesäkuussa ei vielä ole näin kuuma, Norokorpi päivittelee.

– Kesäkuu on yleensä se mukavampi kuukausi, jolloin on vähän viileämpää ja pystyy yölläkin nukkumaan vielä ilman ilmastointia. Nyt alkaa olla niin kuuma, että on pakko nukkuakin ilmastoinnin kanssa.

Rutiinit uusiksi

– Perjantaihan asti se oli vielä ihan okei. Oli lämmintä, mutta ei menty vielä yli 30 asteen. Nythän lämpötila on noussut lauantaista ja jatkaa nousua.

– Jos ihmisen pitää jotain tehdä tällaisella helteellä, tuntuu, että ei aivotoiminta ei ole normaalia. Ei pysty ajattelemaan kunnolla, kun on niin kuuma, Norokorpi toteaa.

– Koko ajan on vähän niin kuin olisi saunassa. Jatkuvassa saunassa. Se ei ole kyllä kivaa.

"Järkyttävää, koska ei jaksa tehdä mitään"

– Suomalaiset monesti juuri sanovat, että ”vitsi, olisipa lämmintä”. Minä sanon, että just se suomalainen kesälämpötila, vähän yli 20 astetta, yhtään sen lämpöisempää ei tarvitse olla, Suomessa lomilla käyvä nainen sanoo.

– Luulen, että tässä pikkuhiljaa, jos helle tällaisena jatkuu, rupeaa tulemaan varoituksia ja ohjeita esimerkiksi ikäihmisille.

– Nauttikaa, jos teillä on alle 20 astetta. Voi vitsi, todellakin nyt kaipaisi sitä. Täällä aamulla ensimmäiseksi, kun herää, on kuumaa, illalla viimeiseksi on kuumaa ja yöllä on kuumaa, niin aina on kuumaa, niin sitä pääsee pakoon sitä hellettä, niin se ei ole todellakaan kivaa.

– Muistan, kun seisoin siellä vesisateessa. Oli ihanaa, että oli 18 astetta sataa vettä. Se oli jotenkin paras hetki koko kesässä. Vilvoittava vesisade. Minun mielestäni Suomen kesä on ihan parasta. Jos pystyisin olemaan koko kesän Suomessa, niin olisin kyllä ehdottomasti. Ei tätä hellettä todellakaan.

"Ihmisiä ei hirveästi näy"

– Tykkään helteestä kyllä, mutta vain jos olen jossain rannalla tai ylipäätänsä jossain muualla kuin kaupungissa.

– Ihmiset lähtevät paljon maalle, meren äärelle, varsinkin nyt, kun lomat alkavat pikkuhiljaa, hän toteaa.

– Kaikkialla ihmisillä on joko viuhkat tai sitten tuommoiset minituulettimet. Ja yksi, mitä Suomessa ei niin käytetä, mutta täällä on tuommoisia vesipulloja, suihkepulloja. Ne ovat täällä tosi yleisiä.

"Kaduilla on hirvittävän kuuma"

– Suurlähetystössä meillä on onneksi ilmastointi, mutta kuten hyvin yleistä ja tyypillistä täällä Pariisissa, niin kotona ihmisillä ei usein ole ilmastointia. Siellä on sitten kyllä sisälämpötilat nousseet yli 30 asteen. Nukkuminen ei ole kovinkaan helppoa tällä hetkellä.

– Ranskan raide- ja junakalustoa ei ole suunniteltu tällaiseen ilmanalaan. Raiteet esimerkiksi laajenevat, lehdistö- ja kulttuurineuvos toteaa.

Nukkumista märissä pyyhkeissä ja kylpyammeissa

Suomen Pariisin-suurlähetystöön ei ole vielä tullut Ranskassa asuvilta suomalaisilta eikä maassa olevilta tai sinne suuntaavilta matkailijoilta juurikaan yhteydenottoja helleaallon tiimoilta.

– Meillähän ei varsinaisia omia ohjeistuksia tässä tilanteessa ole, vaan suurlähetystö kehottaa suomalaisiakin seuraamaan täällä Ranskan viranomaisten suosituksia, lehdistö- ja kulttuurineuvos Kurikkala toteaa.

– Kyllä minä luulen, että kaikki täällä jo vähän odottelevat, että se loppuisi.

Ihmisillä on helleaallossa selviytymiseksi paljon erilaisia selviytymiskeinoja. Lehdistö- ja kulttuurineuvos kertoo kuulleensa omasta lähi- ja tuttavapiiristä kaikenlaisia juttuja.

– On esimerkiksi ollut yritystä nukkua kylpyammeessa ja märissä pyyhkeissä. Yksi tuttava kertoi, että ihmiset nukkuvat heidän taloyhtiön sisäpihalla ja maakellareissa ja tämmöistä. Ihmiset ovat hyvinkin kekseliäitä, mutta ei me nyt ihan vielä olla tämmöisiin keinoihin itse ryhdytty.

"Kaikki puhuvat, että ilmastonmuutos on syy kuumuuteen"

– Eli me ollaan totuttu siihen, että yöt ovat kuumia ja päivät tosi kuumia. Siitä, että lämpötila nousee yli 35 asteen, on tullut tavallaan semmoinen uusi normaali. Ei se silloin aikoinaan ollut sitä, mutta on se täällä nyt ollut minun mielestäni jo useamman vuoden.

– Meillä on Välimeri tässä ja sillä lailla se kuumuus on semmoinen, että se ei ole yllätys. Mutta tietysti Pariisissa ja Ranskan länsirannikolla tilanne on varmaan vielä pahempi.

– Eli jos sä olet pienessä asunnossa, jossa ei ole ilmastointia, tilanne on tosi tukala. Nehän tulevat hirveän kuumiksi ne talot ja vielä se, että jos ei ole pääsyä heti rannalle ja on esimerkiksi liikuntarajoitteisuutta tai muuta. Kyllä meidänkin naapurustossa on monia, joiden kodit on tosi kuumia.