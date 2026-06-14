Juhannusviikolla Suomi jakautuu kahtia. Meteorologi Miina Manninen aikoo nauttia juhannuksesta säästä välittämättä.
Juhannusaattoon on enää vajaa viikko, ja keskikesän juhlaa vietetään riippumatta siitä, sataako vai paistaako.
Meteorologi Miina Manninen kertoo, millaista juhannussäätä ennusteet nyt näyttävät.
– Ihan viimeisin ennustemalli näyttäisi, että lauantaiksi olisi luvassa pieni tuulahdus hellettä ja sunnuntaiksi taas sateita.
Jos katseen kääntää kuukausiennusteeseen, sen perusteella Suomi jakautuisi ensi viikolla eli juhannusviikolla sään osalta kahtia.
Itä- ja pohjoisosissa maata etenkin alkuviikko näyttäisi olevan keskimääräistä sateisempi, kun taas etelässä ja lännessä sää olisi tavanomaista kuivempi.
– Sää voi muuttua paljon lyhyessä ajassa, joten tilannetta kannattaa seurata päivä kerrallaan, Manninen sanoo.
Meteorologin uudenvuodenlupaus
MTV Uutisiin kesäksi palanneen Mannisen mukaan kesällä ei kannata liikaa suunnitella sään mukaan.
– Minusta Suomen kesä on ihana säästä riippumatta. Tärkeintä on viettää aikaa perheen kanssa.
Manninen teki uudenvuodenlupauksen, että nukkuu yhden yön joka viikko ulkona. Toistaiseksi lupaus on pitänyt.
– Viimeksi nukuin ulkona Pohjois-Norjassa, joen varrella. Oli paljon itikoita, mutta ei se haitannut. Talvella oli muutama kylmä yö, mutta kesällä on helpompaa.
Yksikään ulkona nukkuminen ei ole Mannista vielä harmittanut.
– Kerran nukuin kotipihalla, metrin päässä ulko-ovesta, mutta sekin lasketaan.