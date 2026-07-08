Yhdysvaltain liittovaltion poliisi eli FBI tutkii Argentiinan jalkapalloliiton rahaliikennettä.
Asiasta kertovat useat kansainväliset mediat, muun muassa Marca.
FBI:n kerrotaan tutkivan AFA:n eli Argentiina jalkapalloliiton rahaliikennettä Yhdysvaltain maaperällä. La Nacion -lehden mukaan AFA on liikuttanut Yhdysvalloissa satoja miljoonia dollareita maan pankkijärjestelmien kautta.
Asiassa tutkitaan nyt mahdollista rahanpesua ja petosta.
Tutkinnan keskiössä vaikuttaisi olevan TourProdEnter LCC -niminen yritys, joka on hoitanut viime vuosina AFA:n kansainvälisiä diilejä, kuten sponsorisopimuksia Adidaksen ja Warnerin kanssa.
La Nacionin mukaan yhtiö on siirtänyt viiden eri yhdysvaltalaispankin kautta vähintään 260 miljoonaa dollaria, vaikka vain osa rahoista on tunnistettu toimintakuluiksi. Lisäksi noin 57 miljoonaa dollaria on siirretty yrityksiin, joiden taustoja tutkitaan.
Tutkintakokonaisuus on ollut käynnissä vuodesta 2025. Ainakin liikemies Guillermo Tofonia on kuultu tapaukseen liittyen. Tofonin kerrotaan olevan ensimmäinen henkilö, joka nosti AFA:n rahaliikenteestä epäilykset ilmoille.
Argentiinan jalkapalloliiton kruununjalokivi eli Lionel Messin johtama miesten maajoukkue kohtaa varhain sunnuntaiaamuna MM-puolivälierässä Sveitsin.