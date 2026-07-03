Ranskassa lämpötilat kohosivat monin paikoin yli 40 asteen.

Kulunut kesäkuu oli Ranskassa mittaushistorian kuumin, kertoo maan ilmatieteen laitos. Tilastot ulottuvat vuoteen 1947.

Kesäkuun keskilämpötila oli 22,7 astetta, mikä on 3,8 astetta enemmän kuin vastaavana ajankohtana vuosina 1991–2020 keskimäärin.

Monin paikoin lämpötilat kohosivat yli 40 asteen. Maan terveysministeri Stephanie Rist kertoi aikaisemmin tänään, että kesäkuun helleaallon aikana kuoli yli kaksituhatta ihmistä tavanomaista enemmän. Rist varoitti, että tiedot ovat edelleen alustavia, ja määrä voi vielä nousta.

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