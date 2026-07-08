Varsin koleaan ja sateiseen kesäsäähän on vihdoin tulossa odotettu muutos.

Torstaina etelästä saapuu Suomen ylle vielä yksi sadealue, mutta lämpömittarin lukemat kohoavat jo silloin lähes koko maassa yli 20 asteen.

Viikonlopun koittaessa maahan työntyy Venäjän suunnalta kuumaa ilmaa. Perjantai on jo mukavan lämmin, mutta lauantaina sääkartat hohkaavat punaisina ja jopa 30 asteen raja rikkoutuu.

– Muutos tulee olemaan aika lailla älytön. Meillä on ollut alle 15 asteen sateisia päiviä. Sitten jos hypätään lähelle 30 astetta, niin se muutos on todella valtava, toteaa MTV Uutisten meteorologi Pekka Pouta.

Torstaina etenkin Etelä-Suomessa saattaa kuitenkin olla vielä kumisaappaille käyttöä. Sadealue liikkuu sen verran hitaasti, että vettä tulee runsaasti. Poudan mukaan kaupunkitulvat saattavat hyvinkin tehdä paluun.

Lämpö kohoaa viikonloppuna

Perjantaina samainen sadealue liikkuu kohti maan keskiosaa. Samalla lämpötila kuitenkin kohoaa lähes koko maassa 25 asteen tienoille.

Lauantaina ollaankin Poudan mukaan jo "kuumuuden ytimessä". Etenkin Itä-Suomessa on luvassa jopa trooppista keliä.

– En voi sanoa muuta kuin oikeastaan käsivarren, missä ei todennäköisesti ole hellettä lauantaina. Todella hiostava ja kuuma ilma meille lauantaiksi tulee.

Lämmöstä päästään näillä näkymin nauttimaan aina ensi viikon puolivälin tienoille saakka. Luvassa on siis etenkin viime päivien säähän verrattuna todella kesäinen jakso.

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