Ranskassa aiotaan tiukentaa rajavalvontaa Espanjan vastaisella rajalla, kertoo maan sisäministeri Laurent Nunez.
Nunez kertoo viestipalvelu X:ssä julkaistussa viestissä, että ohjeet rajavalvonnan tiukentamiseksi annettiin jo eilen illalla.
Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan saapuu maahanpyrkijöitä Marokosta normaalisti tasaiseen tahtiin, mutta eilen heitä alkoi saapua sadoittain.
Ceutaan on saapunut viime päivinä yli 40 000 paperitonta siirtolaista, arvioivat maan turvallisuusviranomaiset El Pais -lehdelle.