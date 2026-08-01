Jääkiekon MM-kisoissa Yhdysvaltain parhaana pistemiehenä häärinyt Tommy Novak pääsi kolmen vuoden jatkosopimukseen Pittsburgh Penguinsin kanssa.

Kaudella 2027-2028 voimaan astuva sopimus on kolmen vuoden mittainen ja tuottaa Novakille kausittain 4,65 miljoonan dollarin eli hieman yli neljän miljoonan euron tulot.

Kahdeksan MM-otteluun tehot 1+7 tehnyt Novak siirtyi Penguinsiin viime kaudelle ja teki 82 runkosarjan ottelussa tehot 16+26=42. 29-vuotias keskushyökkääjä edusti aikaisemmin Nashville Predatorsia.

San Jose Sharks jatkaa puolestaan yhdessä amerikkalaishyökkääjä Collin Grafin kanssa. Myös Grafin sopimus on kolmivuotinen ja tarkoittaa 4,25 miljoonan dollarin eli noin 3,7 miljoonan euron vuosiansioita.

23-vuotiasta Grafia ei aikanaan varattu NHL:ään lainkaan, vaan hän raivasi tiensä maailman suurimpaan kiekkoliigaan yliopistojääkiekon kautta.

Graf sementoi itsensä Sharksin pelaavaan kokoonpanoon viime kaudella tekemällä 81 runkosarjaottelussa 21 maalia ja antamalla 25 syöttöä.