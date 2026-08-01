Juontaja Shirly Karvinen kruunattiin Miss Suomeksi vuonna 2016. Hän kertoo, että se muutti hänen elämänsä.
Juontaja Shirly Karvinen vastaa hänestä googletettuihin kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella.
Karvinen kruunattiin Miss Suomeksi 10 vuotta sitten. Ohjelmassa näytölle ilmestyvä kuva kruunajaisista, saa Karvisen järkyttymään.
– Minä oikeasti inhoan tuota kuvaa, mutta se on osa minua ja tarinaa. Näytän siltä, että olen enemmänkin kauhuissani.
– Siinä on nuoren ihmisen hätä sisällä. Oli se niin outo tilanne. Olin haaveillut, että pääsen istumaan siihen Miss Suomen -penkkiin, mutta sitten kun siinä istui ja oli meteliä ja kaikki kysyvät jotain. Siinä on nuorelle ihmiselle paljon sulateltavaa, Karvinen vastaa
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Shirly Karvinen vastaa polttaviin Google-kysymyksiin Tähdet vs. google -ohjelman uusimalla kaudella.