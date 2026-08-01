Ranskalainen autokonserni Cosmobilis ja Euroopan suurimpiin lukeutuva yksityinen luottosijoittaja Park Square Capital ovat rallin MM-sarjan kaupallisten oikeuksien uusia omistajia. Kansainvälinen autoliitto (FIA) kutsui sopimusta lajin "vuosisadan sopimukseksi".

FIAn mukaan pitkäaikainen sopimus sisältää oikeudet rallin MM- ja EM-sarjoihin. Münchenissä sijaitsevan WRC Promoter GmbH:n omistivat aiemmin energiajuomayhtiö Red Bull ja saksalainen sijoitusyhtiö KW25.

– Kyseessä on todellakin rallin vuosisadan sopimus, ja olen ylpeä voidessani ilmoittaa tästä mullistavasta askeleesta eteenpäin ja ennennäkemättömän suurista investoinneista, FIAn puheenjohtaja Mohammed Ben Sulayem sanoi lausunnossaan.

– Tämä ei tuo vain etuja faneille, kilpailijoille ja jäsenillemme maailmanlaajuisesti, vaan investointi merkitsee luottamusta lajimme tulevaisuuteen.

Kauppojen taloudellisia yksityiskohtia ei ole avattu, mutta FIA sanoo kyseessä olevan molempien mestaruussarjojen historian suurimman kaupan ja kuvaa sitä "käännekohdaksi" MM-sarjalle. Huhtikuussa erä Reutersin lähde kertoi, että WRC Promoterin oston odotetaan tapahtuvan alle 500 miljoonalla eurolla (noin 576 miljoonaa dollaria).

WRC Promoterin uusi toimitusjohtaja on ranskalainen Eric Boullier, joka on toiminut aiemmin johtotehtävissä muun muassa F1-sarjassa McLarenilla ja Kimi Räikkösen edustamassa Lotus-tallissa.

– FIAn ja kumppaniemme tavoin haluamme tehdä jokaisesta osakilpailusta upean tapahtuman, joka on suunniteltu innostamaan faneja ympäri maailmaa, hän sanoi.

– Tavoite on selvä: tehdä MM- ja EM-sarjasta maailmanluokan globaaleja brändejä ja kestävän kasvun vetureita, jotka ovat tiiviisti linjassa nykypäivän teknologisten ja ympäristöhaasteiden kanssa.

Rallin MM-sarjassa otetaan ensi kaudella käyttöön seuraavan sukupolven tekniset säännöt, jotka tekevät autoista nykyistä hitaampia, yksinkertaisempia ja halvempia.