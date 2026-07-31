Pohjois-Afrikan rannikolla sijaitsevaan Espanjaan kuuluvaan Ceutaan on saapunut viime päivinä kymmeniätuhansia paperittomia siirtolaisia.
EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenin mukaan EU ei voi sallia kenenkään tuloa unionin alueelle ilman, että EU:n sääntöjä noudatetaan.
X-viestipalvelussa julkaisemassaan viestissä hän kuvaili Espanjan Ceutasta levinneitä kuvia mahdottomiksi hyväksyä.
Von der Leyenin mukaan vaarallisten Välimeren ylitysten on loputtava välittömästi ja ihmisten salakuljetusta harjoittavat verkostot on hajotettava.
Lue myös: Riikka Purra Ceutan kriisistä: EU:n sisärajatarkastukset tarvittaessa palautettava nopeasti
Hänen mukaansa siirtolaisten palauttaminen on toteutettava pikaisesti.
Saksa ja Ranska sanovat tukevansa Espanjaa
1:28Ceutaan on saapunut siirtolaisia vesiteitse. Marokosta Espanjaan uinut siirtolainen kertoo, miten rajanylitys onnistui.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoo Ranskan olevan valmis tarjoamaan Espanjalle apua Ceutan siirtolaiskriisissä. Asiasta kertoo presidentin avustaja.