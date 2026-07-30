Italian ulkoministeri Antonio Tajani sanoo kannattavansa Espanjan erottamista Schengen-alueesta.
Tajani kommentoi asiaa sosiaalisessa mediassa sen jälkeen, kun satojen siirtolaisten kerrottiin saapuneen Marokosta Pohjois-Afrikassa sijaitsevaan mutta Espanjalle kuuluvaan Ceutaan.
Tajani sanoo, että hallitsematon maahanmuutto on vaaraksi kansalliselle turvallisuudelle.
Espanja kertoi aiemmin tänään ainakin yhdeksän Ceutaan yrittäneen ihmisen kuolleen.
Espanja ilmoitti myös lähettävänsä joukkoja Ceutaan. Espanja ei tarkentanut, paljonko sen sotilaita alueelle lähetetään.