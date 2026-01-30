Marco Bjurström kertoo käyneensä silmäleikkauksessa.

Juontaja ja tanssinopettaja Marco Bjurström kertoo käyneensä silmäleikkauksessa. Hän julkaisi kuvan leikatusta silmästään.

– Tältä näyttää eilen leikattu silmä, joka näkee ensimmäistä kertaa lähes 60 vuoteen kaikki värit, nyanssit ja maailman ihmeet paremmin kuin ikinä. Ei piilolinssiä, ei särkyjä – pelkkää upeutta.



– Voi kun voisin sanoin kuvailla tätä tunnetta ja muutosta! Valoa ja väriä elämään, Bjurström hehkuttaa.

Kuvan alle on ilmestynyt monta kommenttia, jossa kerrotaan vastaanvalaisista kokemuksista.

– Niin samaistun onneesi. Aina toivoin, että kunpa joku aamu heräisin, ja silmät avattuani näkisin kunnolla. Sitten simsalabim, ja silmäleikkauksen jälkeen elämä on ollut yhtä valoa, väriä ja ihmettä, ilman silmälaseja ja piilareita, eräs kirjoittaa.

Marco Bjurström täyttää tänä vuonna 60 vuotta.

Bjurström vieraili vuonna 2024 Huomenta Suomessa ja kertoi, että tanssinopettajana hän kokee oppilailta ja yleisöltä tulleen arvostuksen tärkeänä menestyksen mittarina.

– Rakkaus. Siis se, että ihmiset arvostavat sitä mitä teet ja tykkäävät. Eläytyvät mukaan.

Bjurströmille on työssään ollut tärkeää saada ihmiset mukaan.

– Se on ollut aina mun juttu. Opettajan suurin asia on saada oppilaat loistamaan. Se on ohjaajan ja tv-juontajan tärkein työ. Se on ollut ihanaa.