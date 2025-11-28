Pimiä kertoo MTV:n 30. marraskuuta julkaistavassa dokumentissa Vappu – viimeinen rumba että oli tiennyt Bjurströmin jo entuudestaan tanssipiireistä, sillä Pimiä oli harrastanut disco- ja show-tanssia ja käynyt Bjurströmin tunneilla.

Ennen TTK-pestiään Pimiä oli toiminut muun muassa chat-juontajana sekä Big Brotherin juontajana. Oman tanssikauden myötä tullut julkisuus oli kuitenkin täysin uudenlaista, jota Pimiä ei ollut aiemmin kokenut.

Vappu Pimiä aloitti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -juontajana alkujaan vuoden 2009 keväällä. Tuolloin hänen juontoparinaan toimi Marco Bjurström , joka oli juontanut ohjelmaa sen alusta lähtien. Pimiä hyppäsi mukaan juontajaksi neljännelle tuotantokaudelle eli vuosi sen jälkeen, kun hän itse oli ollut tähtioppilaana parketilla.

Vappu Pimiä ja Marco Bjurström juonsivat TTK:ta yhdessä vuoden ajan.

– Nyt, kun ajattelen sitä, niin onhan minua tottakai jännittänyt ihan hulluna, siis ihan hulluna, varsinkin ne ekat. Mutta jotenkin sellaisella nuoren naisen jollain huolettomuudella, minusta tuntuu, että jännitän tänä päivänä enemmän kuin silloin, en tiedä, Pimiä nauraa.

Bjurström oli Pimiälle rauhoittava tuki ja turva. Ei hätää, hän sanoi, ja lähti treenaamaan Pimiän kanssa juontoja TTK-studiolle kahdestaankin.