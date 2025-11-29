Näyttelijä Sebastian Rejman kertoi Huomenta Suomessa, että ei ole huolissaan raskaana olevan puolisonsa, Lotta Hintsan ammatista.

Näyttelijä Sebastian Rejman voitti Masked Singer Suomi -ohjelman seitsemännen kauden Pierumies-hahmollaan. Rejman vieraili Huomenta Suomessa maanantaina 24. marraskuuta.

Rejman joutui salaamaan Masked Singer -projektinsa perheeltään.

– Kuumottavin tilanne oli kyllä se, kun 9- ja 6-vuotiaat lapseni istuivat molemmin puolin vieressäni ja katsoimme yhdessä ensimmäisen lähetyksen. Tunsin ne kuumottavat katseet, kun he kääntyvät minua kohti ja sanoivat kysyvästi 'pappuli'. Ensimmäistä kertaa elämässäni jouduin valehtelemaan lapsilleni. Kyllä se uhkasakko kuumotti sen verran paljon, Rejman kertoo.

Lotta Hintsan kanssa naimisissa oleva Rejman kertoi tutustuneensa Hintsan kautta täysin uuteen maailmaan, vuorikiipeilyyn.