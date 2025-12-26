Vappu Pimiä ja Marco Bjurström juonsivat TTK:ta yhdessä vuoden ajan.

Vappu Pimiä aloitti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -juontajana alkujaan vuoden 2009 keväällä. Tuolloin hänen juontoparinaan toimi Marco Bjurström, joka oli juontanut ohjelmaa sen alusta lähtien. Pimiä hyppäsi mukaan juontajaksi neljännelle tuotantokaudelle eli vuosi sen jälkeen, kun hän itse oli ollut tähtioppilaana parketilla.

Ennen TTK-pestiään Pimiä oli toiminut muun muassa chat-juontajana sekä Big Brotherin juontajana. Oman tanssikauden myötä tullut julkisuus oli kuitenkin täysin uudenlaista, jota Pimiä ei ollut aiemmin kokenut.

Pimiä kertoo MTV:n dokumentissa Vappu – viimeinen rumba, että oli tiennyt Bjurströmin jo entuudestaan tanssipiireistä, sillä Pimiä oli harrastanut disco- ja show-tanssia ja käynyt Bjurströmin tunneilla.

Bjurström oli tuohon aikaan yksi Suomen tunnetuimmista juontajista ja oli kunnostautunut monien suurien viihdeohjelmien luotsaajana – sekä suorien lähetysten tekijänä.

– Menin sellaisena kisällinä siihen. Olin tosi iloinen, että pääsin Marcon oppiin ja siihen rinnalle kasvamaan sekä oppimaan.

Asian ytimessä.doc: Vappu – viimeinen rumba Dokumentissa seurataan Vappu Pimiän viimeistä TTK-lähetystä ja muistellaan koko kansan rakastaman juontajan huippuhetkiä parketilla. 24:42 Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.

Aivan ensimmäinen suora TTK-lähetys yhdessä tehtiin Pimiän muistin mukaan maaliskuun alun hujakoilla vuonna 2009.

– Nyt, kun ajattelen sitä, niin onhan minua tottakai jännittänyt ihan hulluna, siis ihan hulluna, varsinkin ne ekat. Mutta jotenkin sellaisella nuoren naisen jollain huolettomuudella, minusta tuntuu, että jännitän tänä päivänä enemmän kuin silloin, en tiedä, Pimiä nauraa.

Bjurström oli Pimiälle rauhoittava tuki ja turva. Ei hätää, hän sanoi, ja lähti treenaamaan Pimiän kanssa juontoja TTK-studiolle kahdestaankin.

Ensimmäinen lähetys meni lopulta melkoisessa sumussa.

– Voin sanoa, ettei minulla ole mitään muistikuvaa siitä, miten ensimmäinen TTK-juonto on mennyt. Ei minkäänlaista muistikuvaa! Se pitää katsoa jostain kuvanauhalta.

– Kai se ihan hyvin on mennyt, kun tässä vielä istun.

Vappu – viimeinen rumba MTV Katsomossa.

Artikkeli on julkaistu ensimmäisen kerran marraskuussa 2025.