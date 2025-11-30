Vappu Pimiä on opetellut lähes koko TTK-uransa ajan kaikki juontonsa ulkoa.
Tanssii Tähtien Kanssa-juontaja Vappu Pimiätyöskenteli ohjelman parissa vuoden 2009 keväästä lähtien. Tämä työ tuli päätökseensä ohjelman 18. tuotantokauden finaalin myötä, kun Pimiä lopettaa ohjelman juontajana.
Vuosien varrella tavat, joilla TTK:ta on tehty, ovat vaihdelleet. Alkujaan suoria lähetyksiä oli kymmenen per kausi, ja sunnuntai-illan suora kesti puolitoista tuntia.
Tämän syksyn kaudella suoria lähetyksiä on kaksitoista ja ne ovat pisimmillään kestäneet kaksi ja puoli tuntia.
TTK:n juontajan työ ei ole helpoimmasta päästä. Pimiä kertoo MTV:n 30. marraskuuta julkaistavassa dokumentissa Vappu – viimeinen rumba, mitä se on häneltä vaatinut ja millaista valmistautuminen sunnuntaisiin suoriin lähetyksiin on ollut viikoittain.
Asian ytimessä.doc: Vappu – viimeinen rumba
Dokumentissa seurataan Vappu Pimiän viimeistä TTK-lähetystä ja muistellaan koko kansan rakastaman juontajan huippuhetkiä parketilla.
24:42Dokumentin voi katsoa maksuttomilla MTV Katsomo tunnuksilla.
Viikon lähetyksen käsikirjoitus kilahtaa Pimiän sähköpostiin torstaina tai viimeistään perjantaiaamuna, jolloin se käydään yhdessä läpi asianosaisten kanssa. Siellä koko käsikirjoitus luetaan läpi ja mietitään mahdolliset muutokset.
Sitten alkaa itsenäinen työskentely ja ankara ulkoa opettelu.
– Minulla on se perjantai- ja lauantaipäivät aikaa opetella se käsikirjoitus ulkoa, koska on tehty tällä lailla kunnianhimoisesti tämä homma alusta alkaen.
Pimiä kertoo, ettei ole ikinä käyttänyt työssään prompteria, eli laitetta, josta tekstin voisi lukea kameraan katsoessa suoran lähetyksen aikana.
– En ole koskaan käyttänyt sellaista, koko urani aikana, missään. Se on sitten Big Brotherintuottajan syytä, joka sanoi aikoinaan, että "älä ota Vappu prompteria, se vie presenssistäsi puolet pois".
Kun Pimiä juonsi TTK:ta vielä Marco Bjurströminkanssa, käyttivät ohjelman juontajat kortteja työnsä tueksi. Seuraavana vuonna Bjurström lähti tekemään Dancea, ja hänen tilalleen TTK:hon astui Mikko Leppilampi, jolla oli voimakas näkemys siitä, kuinka työtä vastaisuudessa tehtäisiin.
– Mikko sanoi, että "ei me sitten niitä korttejakaan käytetä", kun sanoin, etten käytä prompteria, ettei sitä sitten muuten täällä käytetä.
– Olin, että asia selvä. Ja sitten alettiin opetella kaikki ulkoa.
Näin ollen Pimiä opettelee jokaisen TTK-lähetyksen juonnot täysin ulkoa suoraa lähetystä edeltävien parin päivän aikana.
– Minulla on sellainen rutiini, että sunnuntaiaamuna, kun herään, aika samantien kuin nousen sängystä ylös, lähden lenkkipolulle, missä viimeistään iskostan sen tänne kuuppaani.
Parhaassa tapauksessa Pimiä pääsee lenkilleen mökkimaisemissaan Salossa, tai sitten kotikulmillaan Helsingissä. Salossa hän kiertelee luonnossa ja pänttää käsikirjoitusta ääneen.
– Se on semmoinen kuusi kilsaa, käyn kävelemässä ja sitten papatan sitä tekstiä tuolla Salon metsissä menemään. Sitten kun tulen kotiin, sen tekstin pitää olla päässä.
