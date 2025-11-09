TTK:n entiset tähtioppilaat kertovat nauttivansa siitä, ettei omia tansseja tarvitse enää jännittää.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa on esitetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien ja jo 18. tuotantokauden ajan. Vuosien varrella ohjelmassa parketeilla on pyörähdellyt reippaasti yli sata tähtiparia.
Kuluvana syksynä osa entisistä tähtioppilaista on etsiytynyt paikan päälle tunnelmoimaan TTK:n suoraa lähetystä studioyleisön puolelle.
Yksi heistä on Jone Nikula, joka kisasi TTK:ssa aivan ensimmäisellä tuotantokaudella tähtiopettaja Katja Koukkulan kanssa.
– Sehän oli melkoinen myllytys. Minua nauratti se, että aika vähällä pääsee lehden kanteen, kun harjoittelet kuusi päivää viikossa ja kilpailet seitsemäntenä, ja se tuntui olevan kovin tärkeä asia siinä ajassa. Sehän oli ihan pökerryttävää sillä tavoin, Nikula kertoi MTV Uutisille TTK-muistoistaan.
Vuonna 2023 TTK:ssa kisannut puolestaan muistaa erittäin hyvin sen, kuinka paljon hän jännitti koko kansan edessä tanssimista aivan ensimmäisessä lähetyksessään.