TTK:n entiset tähtioppilaat kertovat, mitkä asiat parketilta eivät ole unohtuneet: "Ihan täysi bläkäri"

Tanssietkot: Edellisten kausien TTK-tähtioppilaat muistelevat matkaansa parketilla

Aino Haili

TTK:n entiset tähtioppilaat kertovat nauttivansa siitä, ettei omia tansseja tarvitse enää jännittää. Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmaa on esitetty Suomessa vuodesta 2006 lähtien ja jo 18. tuotantokauden ajan. Vuosien varrella ohjelmassa parketeilla on pyörähdellyt reippaasti yli sata tähtiparia. Kuluvana syksynä osa entisistä tähtioppilaista on etsiytynyt paikan päälle tunnelmoimaan TTK:n suoraa lähetystä studioyleisön puolelle. Yksi heistä on Jone Nikula, joka kisasi TTK:ssa aivan ensimmäisellä tuotantokaudella tähtiopettaja Katja Koukkulan kanssa. – Sehän oli melkoinen myllytys. Minua nauratti se, että aika vähällä pääsee lehden kanteen, kun harjoittelet kuusi päivää viikossa ja kilpailet seitsemäntenä, ja se tuntui olevan kovin tärkeä asia siinä ajassa. Sehän oli ihan pökerryttävää sillä tavoin, Nikula kertoi MTV Uutisille TTK-muistoistaan. Vuonna 2023 TTK:ssa kisannut puolestaan muistaa erittäin hyvin sen, kuinka paljon hän jännitti koko kansan edessä tanssimista aivan ensimmäisessä lähetyksessään.





Pia Penttala

– Olin täydellinen itseni huijaaja, Penttala nauraa.

Hän kertoo muistavansa aina sen, kuinka hänen tähtiopettajansa Marko Keränen oli kysynyt ennen tanssimista suorassa lähetyksessä, miten oppilaalla menee ja jännittääkö tätä. Penttala oli kovasti väittänyt, että hyvin menee eikä jännitä.

– Seuraavalla viikolla Marko sanoi, että "herranjumala, miten jännitit", kun se oli kyllä näkynyt ja tuntunut, ja koko ajan väitin itselleni, että minulla on kaikki hyvin. En edes tiennyt huijaavani itseäni.

Joel Harkimo, joka pyörähteli TTK-parketilla vuonna 2022 Tiia Elgin tähtioppilaana, muistaa erityisen hyvin sen, kuinka hän jäätyi ensimmäisessä lähetyksessä.

– Tuli ihan täysi bläkäri. Olin ihan hämmentynyt, että miten jengi hurraa minulle ja miten tämä on näin hauskaa. En oikein tiennyt, mitä minun piti tehdä siinä.

Yllä olevalla videolla myös Harri Syrjänen, Shawn Huff sekä Pernilla Böckerman muistelevat mitä TTK:sta jäi kullekin käteen.

