Vappu Pimiä kertoo Vappu – viimeinen rumba -dokumentissa tarkoista rutiineistaan TTK-kulisseissa.

Vappu Pimiä päätti työnsä Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman juontajana 18. tuotantokauden finaalilähetykseen sunnuntaina 23. marraskuuta. Päätökseen tuli tuolloin työurakka, joka sai alkunsa vuonna 2009, kun Pimiästä tuli TTK:n juontaja ohjelman neljännelle tuotantokaudella Marco Bjurströmin rinnalle.

MTV:n uutuusdokumentissa Vappu – viimeinen rumba esitellään Pimiän aivan viimeinen työpäivä TTK:n kulisseissa.

Dokumentissa Pimiä esitteli muun muassa "kornerinsa", jossa hän työskenteli joka sunnuntai suorien lähetysten aikana. Ennen suoraa lähetystä TTK:ssa käydään aina läpi kenraaliharjoitus, jonka aikana pyritään tekemään kaikki mahdollisimman samalla tavalla, kuin suorissa lähetyksissä.