– Yhteensä 11 viikkoa tanssia yhdessä ja nyt yhtäkkiä se on ohi loukkaantumisen takia, hän aloittaa. Me oltiin hyvä tiimi ja joka viikko keksittiin jotain hienoa mitä näyttää teille TTK:n katsojille, Lehmuskoski kirjoittaa.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Hän kertoo nauttineensa syksystä ja olevansa kiitollinen, että sai Anttilan pariksi.

– Halusit oppia edes vähän tanssimaan, mutta sä opit ihan järjettömän paljon enemmän kuin vain vähän. Kiitos sun innosta ja ahkeruudesta. Sitä oli hienoa katsoa vierestä. Ei voi opettaja parempaa paria pyytää kuin sinun kaltainen, niin kiltti, sydämellinen, kaikki huomioon ottava. Nyt on tyhjä olo, mutta onneksi on hienot muistot.

Tanssii Tähtien Kanssa -lähetyksessä nähtiin suuria tunteita.MTV / Katja Tamminen

– Ihan epätodellinen olo. Miten yhdelle opettajalle voi sattua näin, että kymmenestä kaudesta kolme päättyy keskeytykseen? En mä edes ymmärrä enää, miten vaan voi olla näin huono tuuri. Tottakai tuntuu superpahalta, hän sanoi MTV Uutisille sunnuntaina.

