Axel Milliamin ja hänen perheensä elämässä tapahtui viime vuonna isoja asioita.

Salkkareiden kevätkausi on jo täydessä vauhdissa, ja sarjan näyttelijätkin palanneet joulun kuvaustauolta takaisin töihin. Sarjassa Kristiania esittävän näyttelijän Axel Milliamin mukaan joulutauon jälkeen Salkkarit-studiolle palaaminen tuntui kuin olisi tullut kotiin.

– Mutta kyllä loma teki hyvää ja tehtävänsä. Sain viettää paljon aikaa perheeni kanssa. Nyt on ihan parasta, kun pääsee taas tänne pyörimään ja touhuamaan, hän sanoi MTV Uutisten haastattelussa Salkkareiden synttärilehdistötilaisuudessa torstaina 23. tammikuuta.

Milliamin mukaan hänen Salkkarit-hahmollaan on kevätkaudella luvassa erittäin mielenkiintoinen juonikuvio, jota hän odottaa jo kovasti.

– Olen toivonut jotain vähän isompaa haastetta jo pitkään, ja nyt saan sen. On tulossa jänniä juttuja, hän vihjasi.