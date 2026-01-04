Ilman vakituista päävalmentajaa ottelevan Chelsean Enzo Fernandez iski kolhua Manchester Cityn mestaruushaaveisiin, kun hän viimeisteli lisäajan neljännellä minuutilla 1–1-tasoituksen kotijoukkue Cityn verkkoon.



City johti ottelua Tijjani Reijndersin avauspuoliajan lopun osumalla. Toisella puoliajalla City kuitenkin menetti topparinsa Josko Gvardiolin ja Ruben Diasin loukkaantumisten myötä, ja lopussa haihtui myös kaksi pistettä Fernandezin tylytettyä kotijoukkuetta ja -yleisöä.



Näin City on kuuden pisteen päässä sarjakärki-Arsenalista, kun liigakaudesta on ylitetty puoliväli eli takana on 20 kierrosta. Cityn kanssa tasapisteissä on Aston Villa.



Torstaina yhteistyön päävalmentaja Enzo Marescan kanssa päättänyt ja Manchesterissä väliaikaisluotsi Calum McFarlanen komentamana pelannut Chelsea on sarjassa viidentenä, tasoissa Manchester Unitedin kanssa. Neljäntenä on Liverpool, jolla on kakkossijaa pitäviin Cityyn ja Villaan matkaa kuitenkin jo kahdeksan pistettä.



Liverpool oli lähellä voittoa sunnuntaina vieraillessaan Fulhamin luona, mutta tasapeliin oli "Punaisten" tyytyminen. Voitto karkasi lisäajan seitsemännellä minuutilla.



Liverpoolin kasvatti Harry Wilson vei Fulhamin 1–0-johtoon avauspuoliajalla, mutta Florian Wirtz viimeisteli tasoituksen 57. minuutilla. Lisäajan neljännellä minuutilla Cody Gakpo iski sitten vieraat johtoon, mutta Harrison Reed toi Fulhamille tasapelin komealla maalilla kolme minuuttia myöhemmin.



Liverpoolin tappioton putki Valioliigassa venyi kahdeksaan otteluun. Se on kuitenkin 14 pistettä perässä sarjakärki-Arsenalia.



Brentford haki 4–2-vierasvoiton Evertonista Igor Thiagon viimeisteltyä hattutempun. Newcastle peittosi kotonaan Crystal Palacen 2–0 ja ottelut Leeds–Manchester United sekä Tottenham–Sunderland päättyivät 1–1.