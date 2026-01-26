Slovenialaisen Domen Prevcin suksien karkaaminen alas Oberstdorfin lentomäestä saattoi johtua vapaaehtoisen pitämästä sateenvarjosta.
Prevcin suksien lähtivät itsekseen matkaan hänen odotellessaan vuoroaan kesken lentomäen MM-kisojen joukkuekilpailun.
Maailmancupin kärkimies oli vasta odottelemassa omaa vuoroaan. Alkuperäisen käsityksen mukaan Prevc oli varustetarkastuksen yhteydessä itse asettanut suksensa paikkaan, josta ne olivat kaatuneet ja liukuneet alas mäkeä.
Slovenialaisen suksien lähdettyä yksi matkaan puomilla hyppyynsä oli valmistautumassa Norjan Marius Lindvik.
Slovenia menetti epäonnisen tapahtuman myötä pelin lentomäen MM-kisojen joukkuekisassa. Kansainvälinen hiihtoliitto FIS hylkäsi joukkueen tekemän protestin perustellen, että Prevc oli itse vastuussa tapahtuneesta.
Slovenian mäkimaajoukkueen urheilujohtaja Gorazd Pogorelcnikillä on kuitenkin vaihtoehtoinen selitys.
– Tästä on kaksi eri versiota. Ensimmäisen mukaan Domen nojasi suksiinsa telttaa vasten, minkä seurauksena ne lähtivät liukumaan.
– Myöhemmin tuli esiin toinen versio. Yksi edellä olleista ilmeisesti näki vapaaehtoisen kääntyneen ympäri sateenvarjon kanssa ja koskettavan suksia, jotka liukuivat alas mäestä, Pogorelcnik selvitti RT Slovenia -kanavalle.
Slovenia aikoo tehdä asiasta uuden protestin, jotta asiaan kiinnitettäisi riittävästi huomiota.
– Jonkin on muututtava. Tarkastusteltan ympärillä pitäisi olla kameroita, jotta nähtäisiin tarkalleen, mitä tapahtui, jotta jury voi tarkastaa ne tallenteelta, Pogorelcnik ehdotti.