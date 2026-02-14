Slovenian mäkihyppymaajoukkue on esittänyt Igor Medvedin sanomisiin nähden hämmästyttävän väitteen.

Suomen olympiakomitea tiedotti torstaiaamuna, että Suomen mäkihyppymaajoukkueen päävalmentaja Igor Medved oli lähetetty kotiin Milano-Cortinan talviolympialaisista. Tämä johtui "alkoholinkäyttöön liittyvistä asioista".

Yle kertoi myöhemmin samana päivänä kotiinpassituksen liittyneen tiistain tapahtumiin. Slovenian joukkue voitti sekajoukkuemäen olympiakultaa, ja kisaa seurannut Suomen slovenialainen päävalmentaja Igor Medved kertoi menneensä sen jälkeen juhliin.

– Sain kilpailun jälkeen kutsun Slovenian kultamitalijuhliin. En ollut syönyt mitään, ja sen jälkeen alkoholi teki tehtävänsä, Medved sanoi Ylelle.

MTV Urheilu sai lauantaina suurmäen kilpailun yhteydessä haltuunsa Slovenian olympiajoukkueen lähettämän tiedotteen, joka on julkaistu myös slovenialaisessa mediassa. Lausunto on ristiriidassa Medvedin sanomisten kanssa.

– Slovenian mäkihyppymaajoukkue kiistää kategorisesti, että ulkomailla työskentelevä ja olympialaisista pois passitettu slovenialaisvalmentaja olisi juhlinut mitalia yhdessä maajoukkueen jäsenten kanssa. Näin ei yksinkertaisesti tapahtunut, sillä tapaus sattui miesten henkilökohtaisen kilpailun jälkeen, tiedotteessa kirjoitetaan.

Miesten normaalimäen olympiakilpailu hypättiin maanantaina, päivä ennen sekajoukkuekisaa.

Väliintulo

MTV Urheilu yritti lauantaina kysyä Medvedistä slovenialaiselta mäkihyppääjältä Anze Lanisekilta, mutta Slovenian viestintähenkilö keskeytti haastattelun. Jyrkkänä ilmoituksena oli, etteivät urheilijat anna asiasta kommentteja.

Lanisek oli voittamassa sekajoukkuekilpailun olympiakultaa.

Igor Medved valmensi aiemmin Slovenian B-maajoukkuetta ennen kuin hyppäsi Suomen puikkoihin vuonna 2024.