– Pitää ensin vaihtaa alusvaatteita. Heillä on mukana pikkuhousuja, joita voi käyttää jonkun sellaisen edessä, joka testaa. He ovat usein vuokranneet jonkun gynekologin tai sellaisen. Siinä ollaan vain pikkuhousuissa ja urheiluliivissä. Se ei ole supermukavaa, Westman kertoi.

Kaikkien kehot skannataan ilman vaatteita ennen kauden alkua, jotta sen aikana voidaan seurata, että puvut pysyvät sallituissa mitoissa.

– Useat hyppääjät valittavat, että joku voitti sen tai sen takia. Valitettavasti tällaisia keskusteluja on tullut lisää, Boklöv sanoi Expressenille.

Pukujen räätäli ja päävalmentaja näkyivät salaa kuvatussa videossa. Siinä näkyi kuinka vahvistettu lanka ommeltiin molempien hyppääjien pukujen haaroihin. Hyppääjät saivat sakot ja kolmen kuukauden kilpailukiellon. Muille tuli potkut lajiliitosta.

– Minusta se on typerää. He voivat testata niin paljon kuin haluavat, mutta viimeisimmässä kyse oli kolmesta millimetristä. Se on typerää, jos on isokokoinen, puku venyy enemmän kuin on jos on hoikka. Siitä ei pitäisi rangaista, Boklöv totesi.