Ruotsalainen mäkihyppääjä Frida Westman, 24, kertoi Dagens Nyheterille, kuinka Norjan mäkihyppyhuijauksen seurauksena urheilijoita laitetaan riisuutumaan gynekologin edessä kehon mittaamista varten. Maan laji-ikonin Janne Boklövin mielestä käytäntö on typerä.
Viime vuoden keväällä Trondheimin MM-kisoissa puhkesi mäkihyppykohu, kun Norjan maajoukkue jäi kiinni hyppypukujensa manipuloinnista. Marius Lindvik ja Johann Andre Forfang hylättiin, vaikka molemmat väittävät olleensa tietämättömiä huijauksesta.
Pukujen räätäli ja päävalmentaja näkyivät salaa kuvatussa videossa. Siinä näkyi kuinka vahvistettu lanka ommeltiin molempien hyppääjien pukujen haaroihin. Hyppääjät saivat sakot ja kolmen kuukauden kilpailukiellon. Muille tuli potkut lajiliitosta.
Aihe on noussut tämän jälkeen suuremmin esille. V-tyylistä tuttu Janne Boklöv pitää tätä valitettavana.
– Useat hyppääjät valittavat, että joku voitti sen tai sen takia. Valitettavasti tällaisia keskusteluja on tullut lisää, Boklöv sanoi Expressenille.
Viimeksi uudenvuodenaattona kaksi uutta norjalaista hylättiin maailmancupin kilpailusta. Ruotsin kärkipään hyppääjiin kuuluva Frida Westman avautui DN:n haastattelussa, millaisia kontrolleja nykyään käytetään.
Kaikkien kehot skannataan ilman vaatteita ennen kauden alkua, jotta sen aikana voidaan seurata, että puvut pysyvät sallituissa mitoissa.
– Pitää ensin vaihtaa alusvaatteita. Heillä on mukana pikkuhousuja, joita voi käyttää jonkun sellaisen edessä, joka testaa. He ovat usein vuokranneet jonkun gynekologin tai sellaisen. Siinä ollaan vain pikkuhousuissa ja urheiluliivissä. Se ei ole supermukavaa, Westman kertoi.