Milano-Cortinan talviolympialaisten skicross-harjoitukset menivät kaikkea muuta kuin suunnitelmien mukaan. Urheilijat eivät päässeet viimeiseen hyppyyn ennen maalia ja kaatuivat selälleen. Aiheesta kertovat Aftonbladet ja Expressen.

Radalla oli tarkoitus järjestää jo viime kaudella maailmancupin kilpailu, mutta se peruttiin, koska se ei ollut valmis. Nyt urheilijat saivat radalla kaksi harjoituspäivää ennen olympialaisia.

Ajatuksena oli, että molempina päivinä laskettaisiin kolme laskua, mutta miehet saivat kaksi laskua päivässä ja naiset ensimmäisenä päivänä kaksi ja toisena päivänä yhden. Tämän jälkeen harjoitukset keskeytettiin.

Voimakas lumisade viivästytti ensin harjoituksia ja vaikeutti sitten radan valmistelua. Maalialueella näkyi, kuinka laskijat vain katosivat eivätkä koskaan päässeet viimeiseen hyppyyn.

Toiset laskijat taistelivat itsensä ylös, mutta olivat menettäneet kaiken vauhtinsa, ja toiset vain luopuivat ja keskeyttivät.

– Monet eivät päässeet maaliin saakka. Puolet pojista kääntyi pois ennen viimeistä hyppyä. Lumi hidasti vauhtia huomattavasti. Jo ennen lumisadetta ensimmäisenä päivänä vauhti oli hidas, kaksinkertainen MM-mitalisti Erik Mobärg kertoi Aftonbladetille.

Mobärg pääsi itse viimeisen hypyn yli, mutta kaikki vauhti oli kadonnut.

– Minun piti todellakin taistella ja antaa kaikkeni, jotta pääsin yli. Näin ei voi olla. Kilpailussa se ei toimi, pitää pystyä ajamaan rata läpi ja pääsemään maaliin. Tarvitaan enemmän vauhtia, Mobärg totesi.

– Lumi vaikuttaa valtavasti tällaisilla tasaisilla radoilla. Tämän radan hankala puoli on, että sen asetuksia ei voi muuttaa paljoakaan. Se on tasainen rata, se on selvä. Silloin on mukautettava ominaisuuksia, jotta vauhti kiihtyy.

Järjestäjillä on nyt edessään muutosprosessi.

– On hyvä, että he näkevät sen nyt, jotta he ovat valmiina siihen. Heidän on työstettävä ongelmia ja laadittava suunnitelma siltä varalta, että sataa lunta. Se tulee kuitenkin olemaan melko samanlainen, he eivät voi tehdä suuria muutoksia. He voivat siirtää viimeistä hyppyä eteenpäin tai siirtää laskeutumista, mutta se on valtava urakka. Katsotaan, miten he päättävät toimia, Mobärg sanoi.

"Emme päässeet hyppyjen yli"

Hallitseva olympiavoittaja Sandra Näslund oli positiivisempi kommenteissaan, mutta nosti myös esille radan hitauden.

– Rata on melko hidas. He haluavat hieman lisätä vauhtia. Toivottavasti radalle tehdään muutoksia ja vauhtia lisätään, kun tulemme tänne seuraavan kerran. Mutta kaiken kaikkiaan minusta rata tuntui hyvältä, Näslund sanoi Expressenille.

– Tällä hetkellä se on liian hidas, tänään emme päässeet hyppyjen yli. Mutta silloin satoi myös hieman lunta, eilen se toimi paremmin, mutta oli silti hieman hidas. Katsotaan.

Kilpailijat ovat antaneet palautetta järjestäjille.

– Uskon, että heillä on ideoita muutoksista. Se on kuitenkin myös hieman hankalaa, koska jaamme radan lumilautailijoiden kanssa, he kilpailevat ensin. Ymmärtääkseni radalla ei voi tehdä liikaa muutoksia ennen kuin he ovat kisanneet, Näslund totesi.

Skicross-kilpailut ovat luvassa 20.-21. helmikuuta.