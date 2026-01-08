Saksalainen Bild-lehti kertoo, että mäkihyppääjät piikittelevät peniksiään hyaluronihapolla, jotta sukuelin kasvaisi suuremmaksi. Tämä siksi, että kookkaan sukuelimen myötä hyppypuvuistakin tulee suuremmat, mikä antaa etulyöntiaseman kilpailussa.

Hyppääjien kehot skannataan kauden alussa, jotta voidaan määrittää jokaiselle urheilijalle sallittu koko hyppypukuuun. Mittaus tehdään sukupuolielimen alimmasta kohdasta, ja mitä alempana kohta on, sitä parempi. Mäkihypyssä jokainen millimetri voi olla tärkeässä asemassa.

Puvun pinta-ala kasvaa, mikä parantaa hyppyjen onnistumismahdollisuuksia. Bild kertoo, että millimetrien eron vuoksi hyppäjät piikittävät hyaluronihappoa kehoonsa ennen mittausta. Moninkertainen arvokisamitalisti ja kaksinkertainen maailmancupin kokonaisvoittaja Halvor Egner Granerud suuttui kuullessaan Bildin väitteet.

– Rune Velta (Norjan valmentaja) tuli pukuhuoneeseen ennen karsintaa ja sanoi, että meidän on varauduttava kysymyksiin peniksen injektioista. MInun on myönnettävä, että pidin sitä hölynpölynä, Granerud sanoi Dagbladetille Bischofshofenin kisan yhteydessä.

Granerud kutsui asiaa absurdiksi, mutta ymmärtää myös, että siinä voi olla jotain perää.

– Tämä on minulle uutta. Oletan, että he spekuloivat sellaisesta, jota voi tapahtua kautta edeltävässä skannauksessa. Se on totta, että mittauksessa on parempi olla lämmin kuin kylmä. Se voi olla totta, Granerud totesi.