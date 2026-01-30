Viime vuonna aloitustukea haki peräti 360 nuorta viljelijää.
Maatalouden investoinnit nousivat viime vuonna lähes puoleen miljardiin euroon.
Erityisesti nuorten viljelijöiden aloitustukia myönnettiin runsaasti, mikä viittaa siihen, että sukupolvenvaihdokset maatiloilla ovat lähteneet liikkeelle.
Investoinneista suurin osa kohdistui lypsytiloihin. Samalla juuri lypsykarjatiloilla on nähtävissä eniten uusia aloittavia viljelijöitä.
Maa- ja metsätalousministeri Sari Essayahin (kd.) mukaan hallituksen toimet ovat vahvistaneet uskoa alan tulevaisuuteen.
– Nyt näyttää siltä, että hallituksen toimenpiteet, elintarvikemarkkinalain muutokset, nuorten tuottajien tukitason korotukset sekä viimeisimpänä nuorille suunnatut korvauskelpoisuudet ovat juuri niitä keinoja, joilla luottamusta tulevaan on saatu rakennettua, Essayah sanoo.