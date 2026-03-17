Seksinuket lensivät viheriölle.
Argentiinan jalkapalloliigan ottelu keskeytyi sunnuntaina tavattomasta syystä.
Seksinukkejen takia.
Rosario Centralin fanit viskoivat niitä kentälle Banfieldia vastaan käydyn ottelun aikana. Osa faneista teki nukeilla raportoidusti katsomossa myös säädyttömiä eleitä.
Matsi keskeytyi useiksi minuuteiksi, kun nukkeja siivottiin pois kentältä.
Verivihollisen asuissa
Seksinukeilla ei ollut tekemistä Banfieldin kanssa. Ne oli sen sijaan puettu Rosario Centralin verivihollisen Newellin asuihin.
Rosario Central oli voittanut paikalliskilpailijansa maaliskuun alussa 2–0. Fanit olivat iskemässä vielä jälkitikaria Newellin suuntaan.
Nyt Rosario Central voitti Banfieldin 2–1.
Santa Fen viranomaiset ovat käynnistäneet seksinukketapauksesta tutkinnan ja harkitsevat sanktioita.
Rosario Central on hallitseva Argentiinan mestari.