Suomen suurlähetystö Bagdadissa toimii rakennuksessa, jossa on muitakin edustustoja.
Ulkoministeriö on vahvistanut MTV Uutisille, että lennokki-isku on osunut Suomen Irakin-suurlähetystöön.
Suomen lähetystö sijaitsee bagdadilaisessa hotellissa, johon kohdistui maanantai-iltana droonihyökkäys. Ministeriön mukaan henkilöstö on kunnossa.
Alueella on useita hallinnon rakennuksia ja suurlähetystöjä.
Ulkoministeriöstä ei haluttu arvioida MTV Uutisille, ollaanko Suomen Bagdadin-suurlähetystöä mahdollisesti siirtämässä.
