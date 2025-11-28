Ensitreffit alttarilla -ohjelman Julia ja Arttu erosivat kesken kauden. Nyt Julia kertoo MTV:n haastattelussa, mitä tapahtui kulisseissa ja mitkä asiat lopulta johtivat eropäätökseen.

Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa Julia avioitui Artun kanssa, mutta pari päätyi eroamaan jo kauden puolessa välissä Julian aloitteesta. Kaksikko ei ole ollut tekemisissä eron jälkeen.

Julia kertoo MTV:n haastattelussa, että hän on mennyt elämässään eteenpäin ja elänyt normaalia arkeaan ohjelman kuvausten jälkeen.

– Arttua kohtaan on neutraalit fiilikset, ei ne oikeastaan mene kumpaankaan ääripäähän.

Julian ja Artun ensimmäinen kohtaaminen alttarilla meni mukavasti ja molemmilla oli hyvät fiilikset. Tunteet kuitenkin muuttuivat jo hääyön aikana ja Julia kertoo, mitä tuolloin tapahtui.