Maajussi-Jani raottaa Tabucäst-podcastin haastattelussa verhoa seksi- ja OnlyFans-työhönsä. Hän tienaa pornolla pari-kolminkertaisen summan aiempaan lähihoitajan palkkaansa verrattuna.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmasta tuttu Jani vierailee Tabucäst-podcastin tuoreessa jaksossa kertomassa seksi- ja OnlyFans-työstään.

Jani kertoo Tabucäst-juontajille Nico Lingmanille ja Alona Kuusistolle, että hänen OnlyFans-uransa lähti liikkeelle pikkutuhmista videoista. Noin vuoden päivät hän piti OnlyFansin suhteen matalaa profiilia ja julkaisi sisältöä kaikessa hiljaisuudessa ilman, että kertoi asiasta esimerkiksi sosiaalisessa mediassa.

– Sitten olin, että aa, minä saan täältä rahaa. Sitten se eskaloitui pornoon, Jani sanoo ja lisää, että pornoon siirtyminen tuntui hänelle luontaiselta.

OnlyFans-työn lisäksi Jani myös myy seksiä. Janin mukaan 95 prosenttia häneltä seksipalveluita ostavista asiakkaista kertoo olevansa "heteroita". Usein asiakkaalla saattaa olla vaimo ja lapsia.

– He ovat bisnesmiehiä, jotka ovat työmatkalla hotellissa. Olen viettänyt todella hienoja öitä hotellissa korkeasti koulutettujen ja hyvin tienaavien miesten kanssa.

Aiemmin lähihoitajana työskennellyt Jani kertoo, että pornon tekeminen näkyy hänen tilipussissaan.

– Kyllä sieltä tienaa helposti kaksin-, kolminkertaisen summan mitä tienaisit lähihoitajana kuukaudessa, Jani sanoo.

– Ja kun teen miesten välistä... homopornolla tienaat, hän jatkaa.