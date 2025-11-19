Juuri nyt Avaa

Aino nähtiin Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa vuonna 2023, muta hän joutui keskeyttämään osallistumisensa heti kirjeiden saapumisen jälkeen.

– Tämmöistä ruuhkavuosiarkea. Minullahan on kolme lasta, ovat kyllä jo aika isoja.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman semifinaalilähetyksessä tanssistudiolla 16. marraskuuta nähtiin liuta tunnettuja kutsuvieraita. MTV Uutisten haastatteluun saapuivat Maajussille morsian -ohjelmassa aikaisemmin nähdyt Aino ja Tarja.

Maajussille morsian -ohjelmasta tutut Tarja ja Aino saapuivat katsomaan TTK:n semifinaalia.

Mitä Ainolle ja Tarjalle kuuluu? Ketä he kannustavat TTK:ssa? Katso koko haastattelu!

Aino jäi pois Maajussille morsian -ohjelmasta kesken kaiken – näin hänellä menee nyt

Aino nähtiin Maajussille morsian: Kaikki tarinat -sarjassa. Aino Haili

Vaikka rakkautta ei rinnalla ole, elämä on hyvässä balanssissa.

– Silloin pari vuotta sitten tuli aika paljon yhteydenottoja. Mutta kyllä ne sitten siitä pikkuhiljaa hiipuivat sen osaston, hän avaa.