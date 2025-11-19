Maajussille morsian -ohjelmasta tutut Tarja ja Aino saapuivat katsomaan TTK:n semifinaalia.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman semifinaalilähetyksessä tanssistudiolla 16. marraskuuta nähtiin liuta tunnettuja kutsuvieraita. MTV Uutisten haastatteluun saapuivat Maajussille morsian -ohjelmassa aikaisemmin nähdyt Aino ja Tarja.
Aino kertoi elämään kuuluvan hyvää.
– Tämmöistä ruuhkavuosiarkea. Minullahan on kolme lasta, ovat kyllä jo aika isoja.
Aino nähtiin Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa vuonna 2023, muta hän joutui keskeyttämään osallistumisensa heti kirjeiden saapumisen jälkeen.