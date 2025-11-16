Maajussille morsian -ohjelmassa rakastuneet Pekka ja Reetta ovat kihlautuneet.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suora lähetys on alkamassa ja katsomoon saapuvat vieraat ovat jo tulleet paikan päälle tanssistudiolle. MTV Uutisten haastatteluun saapui Maajussille morsian -ohjelmassa toisensa löytäneet Reetta ja Pekka.

Pariskunta paljasti haastattelussa kihlautuneensa elokuussa. Reetta kertoi kosinnan tapahtuneen tutussa paikassa.

– Käytiin katselemassa kuvauspaikkoja Yyterissä, missä olimme farmiviikon viimeisillä treffeillä, hän kuvaili.

– Minä katselin merelle ja kun käännyin ympäri niin Pekka oli polvistunut ja vieressä luki marry me Reetta ja oli sormus rasiassa.