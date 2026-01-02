Maajussi-Antti löysi rakkaan Maajussille morsian -ohjelmasta viime vuonna. Yhteiselo Matildan kanssa on ottanut tuulta alleen ja pariskunta elää tätä nykyä saman katon alla.
Maajussi-Antti ja hänen nykyinen puolisonsa Matilda löysivät toisensa Maajussille morsian -ohjelmasta viime kesänä. Kausi esitettiin MTV:llä syksyllä.
Antti kertoo, että rakkauden löytyminen oli hänen vuotensa kohokohta.
– Kesällä Matilda tuli pysyvästi tänne kylymään ja pimiään pohjoseen ja olihan se unohtumaton hetki, kun yhtenä iltana näki, että auto täynnä kamaa kaarsi pihaan. Siitä asti ollaan samaa leipää syöty, Antti kirjoittaa.
Lue lisää: Maajussi-Antin ja Matildan suhde jatkui kuvausten jälkeen – maajussilta suloinen kommentti
Tätä ennen alkuvuodesta 23-vuotias Antti oli kokenut vanhempiensa erosta johtuvan surun ja muutoksen.