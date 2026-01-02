Maajussi-Antti löysi rakkaan Maajussille morsian -ohjelmasta viime vuonna. Yhteiselo Matildan kanssa on ottanut tuulta alleen ja pariskunta elää tätä nykyä saman katon alla.

– Alkuvuonna oltiin ihan uuden edessä, kun äitimuori häippäsi tontilta ja itse piti hänen saappaasa täyttää. Työelämä meni kerralla yhessä yössä uusiksi, siinä missä ennen kuljin lomittamassa tiloilla (joita ehti olla 32 kpl) niin nyt kuljen yrittäjänä omalla maatilalla töissä pyhää ja arkea.

– Viime joulun jälkeen, kun äitimuori ilimotti eroavansa isäukon kanssa, niin mikä tahasa joulu on ollut onnellinen siihen verrattuna. Olipa helppo todeta nyt toiselle, että Jos sua ei ois, niin täällä ei ois mitään tällä hetkellä, kiitos siis kun oot Matilda-rakas, Antti kirjoittaa yhteiskuvan kuvatekstissä.