Näin Ensitreffit-pareille kävi – yksi osallistujista kokee parin luovuttavan liian helposti 1:52 Katso videolta, kuinka parit vastaavat asiantuntijoiden kysymykseen parisuhteen tulevaisuudesta. Julkaistu 06.11.2025 06:01 Rebeca Romero rebeca.romero@mtv.fi Ensitreffit alttarilla -kausi tulee päätökseensä. Lue, ketkä pareista jäi yhteen ja ketkä päättivät lähteä eri teille. Varo juonipaljastuksia! Ensitreffit alttarilla -ohjelmassa on päätöksen aika. Parit tapaavat asiantuntijat ja kertovat, kuinka heidän parisuhteensa jatkuu tästä vai jatkuuko ollenkaan. Jakso on nähtävillä jo MTV Katsomo+:ssa. MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla se nähdään 20.11. Lue lisää: Ensitreffit-Iina kysyy suoraan lapsikysymyksen Iina ja Mikko Tällä kaudella yhteen jää ainoastaan yksi pari. Vantaalainen Iina ja tamperelainen Mikko kertovat asiantuntijoille, että he ovat päättäneet jatkaa toisiinsa tutustumista. – Iinan kanssa on tosi helppo olla. Rakkauden syttyminen vaatii vielä aikaa. Olisi kuitenkin tyhmää alkaa kyseenalaistaa, että voisiko asiat olla vieläkin paremmin, Mikko sanoo.





– Mikko tekee minut onnelliseksi. Hän saa minut tuntemaan itseni fiksuksi, kauniiksi, riittäväksi ja hyväksi. Minun ei enää tarvitse räpiköidä yksin. Mikko on mukanani elämäni hyvissä ja huonoissa hetkissä, Iina sanoo.

Katso videolta tunteikas hetki, kun Iina ja Mikko kertovat jatkavansa yhdessä!

Janne ja Katri

Tamperelaisen Jannen ja keravalaisen Katrin suhde on hiipunut hiljalleen kauden loppua kohden. Heidän mukaansa välimatka, vuorotyöt ja Jannen lapsiarki ovat olleet parisuhteen tiellä.

Asiantuntijat kysyvät, mitkä tekijät ovat sellaisia, jotka näyttäytyvät miinusmerkkisinä heidän parisuhteensa jatkumisen kannalta.

– Työt, välimatka ja se, että minulla on kouluikäiset lapset enkä pysty sen vuoksi muuttamaan. Katri taas ei voi jättää työtään Keravalla, Janne listaa.

– Luulen, että emme ole päässeet kohtamaan toisiamme vielä niin paljon, että voisimme vedota mihinkään muuhun kuin näihin ulkoisiin olosuhteisiin, Katri lisää.

Kaksikko kertoo päätöksensä asiantuntijoille, mutta toinen heistä kokee, että he luovuttavat liian helposti. Katso video!

Elisa ja Matti

Tamperelainen Elisa ja espoolainen Matti erosivat jo kauden aikana. Suurin ongelma parin kohdalla oli erilainen läheisyyden tarve. Elisa koki, että Matti ei osannut antaa hänelle tarpeeksi läheisyyttä. Matti puolestaan ei kokenut tehneensä mitään väärää.

– Jos toiselle se läheisyys ei ole niin merkityksellinen kuin mitä se on itselleni, niin mielestäni se olisi väärin antaa mitään vipua tai ajatella, että tässä olisi jotain mahdollisuutta, kun tiedän, että sitä ei tule olemaan, Elisa sanoo.

– Elisa toivoi, että olisin koskettanut häntä enemmän kuin kaverillisesti, mutta se ei ollut mahdollista, koska minulla ei ollut romanttisia tunteita häntä kohtaan, Matti sanoo.

Katso videolta, kuinka Matti ja Elisa perustelevat eropäätöstään!

Julia ja Arttu

Myös turkulainen Julia ja imatralainen Arttu erosivat kauden aikana eikä heitä nähdä kauden päätösjaksossa. Artun ja Julian suhde alkoi rakoilla jo häämatkalla, kun Arttu arvosteli Julian mukaan tämän ulkonäköä. Häämatkan jälkeen Julia palasi yksin kotiinsa, eikä hän nähnyt Arttua.

– Häämatkalla huomasin, että minun nauruni katosi. Ja olen aika puhelias ja nauravainen ihminen. En ole pystynyt enää pitämään sormusta sormessa, se on tuntunut vain liian väärältä, Julia kertoi tuntemuksistaan.

– En halua suhteelle jatkoa. Oikeastaan en halua edes yrittää parisuhdetta Artun kanssa. Minun rajani vain tulevat vastaan, Julia sanoi.

