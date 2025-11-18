Maajussi-Sami ja Elina elävät onnellista perhearkea vajaan vuoden ikäisen tyttärensä kanssa.

Maajussille morsian -ohjelmassa vuonna 2023 rakastuneet maajussi-Sami ja Elina saapuivat sunnuntaina 16. marraskuuta Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman studioyleisöön.

Sami ja Elina saivat esikoisensa alkuvuodesta, ja tytär on täyttämässä pian yhdeksän kuukautta.

Pian perheen arkeen on tulossa muutos, sillä Sami on jäämässä isyysvapaalle ja Elina puolestaan palaamassa töihin.

– Ajatuksena tottakai vähän jännittää, koska se ei ole ollut vielä niin paljon minun harteillani, mutta kyllä uskon, että siitä selvitään. Ei se siitä jää kiinni, Sami kertoi MTV Uutisille.

– Luulen, että vähän siellä töissä sitten ikävöin, mutta luotan kyllä, että teillä on hauskat päivät pikkuisen kanssa kotona.

Maajussiparin mukaan ensimmäinen vauvavuosi on muutoinkin sujunut hyvin. Tytär on pysynyt terveenä ja oppii alinomaa uusia asioita.

– Hän on juuri oppinut konttaamaan ja tällaisia pieniä saavutuksia tulee koko ajan. Kasvaa hurjaa vauhtia, Elina kertasi.