Maajussi-Tuomas ja Jonna tutustuivat toisiinsa Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa.

Maajussille morsian: Kaikki tarinat -ohjelmassa seurattiin maajussi-Tuomaksen ja puolisoehdokas Jonnan rakkaustarinan kehittymistä. Suhde eteni salamavauhtia ja pian kuvausten jälkeen Jonna muutti Tuomaksen luo.

MTV tavoitti Tuomaksen, kun tämä oli lypsyhommissa navetalla. Tuomas kertoo muuton sujuneen hyvin luontevasti, kun kamerat poistuivat tilalta.

– Jonna alkoi pikku hiljaa kuskaamaan tavaroitaan tänne. Ei siinä tosissaan sen ihmeempiä keskusteluita käyty. Ihan kiva juttu.

Pariskunnan arki on alkanut pyöriä mukavasti kuvausten jälkeen.

– Jonna on hoitanut kodin puolella siivoamista ja tekee ruokaa. Minä olen hoitanut navetan puolella enemmän näitä asioita. Jonnakin on mukana, jos on jotain akuuttia hätää.

Tuomas kuvailee tunteneensa Jonnaa kohtaan rakkautta ensisilmäyksellä. Pariskunta on viettänyt kuvausten jälkeen aikaa yhdessä Tuomaksen tilalla, jotta uteliaille silmäpareille suhde ei paljastuisi liian aikaisin.

– Ei ole oikein voinut käydä missään. Lähipiiri tietää, että ollaan yhdessä. Vähän jännittää mennä yhdessä yleisille paikoille, koska siellä saattaa joku tuntea ja tuijottaa. Julkisuus kestää aikansa, mutta hiljalleen se rupeaa häipymään. Meidän yhteiselomme ja rakkautemme jatkuu.

Tuomas paljastaa, että kyseessä oli jo toinen kerta, kun hänen ystävänsä ilmoittivat hänet mukaan ohjelmaan. Edellisenä vuotena työtilanteen vuoksi hän ei pystynyt osallistumaan, mutta tänä vuonna tilanne oli toinen. Hän ilmoitti ystävilleen, nyt tai ei koskaan.

– Olen joutunut elämään yksin pitkään ja on ihanaa, kun on toinen ihminen kenen kanssa voi asiat jakaa. Totta kai toivomme, että meille tulisi vielä jälkikasvua. Itselläni ei ole omia lapsia.

Yhteinen lapsi on haaveena pariskunnalla lähitulevaisuudessa.

– Jonna täyttää kohta 40 vuotta ja minä täytän ensi keväänä 36. Ei tässä ole hirveän pitkä aika miettiä sitä asiaa. Naisilla biologinen kello tikittää aika paljon nopeammin kuin meillä miehillä.

– En näe mitään syytä, miksi pitäisi jarrutella elämässä. Elämä on elämistä varten. Nyt antaa mennä, kun hyvältä tuntuu.

Kauden viimeinen Mitä heille kuuluu nyt -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa.