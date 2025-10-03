Telinevoimistelussa MM-pronssia permannolla vuonna 2021 voittanut Emil Soravuo ei lähde parin viikon päästä Indonesiassa alkaviin MM-kisoihin. Soravuon pitää MM-permannolta sivussa jalkavaiva.

Soravuo palasi pitkän tauon jälkeen kisoihin vuosi sitten toivuttuaan vasemman jalan akillesjänteen katkeamisesta. Nyt vaivana on jälleen akilles, mutta toisessa jalassa.

– Alkuviikosta tein päätöksen, etten lähde kisoihin. Syynä on "terveen jalan" eli ei-leikatun jalan akilles, joka on ollut pahasti tulehtunut nyt pari viikkoa. Tein valmentajani kanssa tuon päätöksen, ja sain siihen tukea myös asiantuntijoilta. Turha lähteä riskeeraamaan.

Ennen MM-matkaa edessä olisivat olleet vielä kilpasarjatreenit, jotka olisivat tuoneet rajua rasitusta jalkaan.

– Jos olisi olympialaiset, sitten ehkä mietittäisiin esimerkiksi kortisonin käyttöä. Mutta kyse ei ole (uran) viimeisistä kisoista, joten päätettiin, että nyt vain äijä kuntoon ja alkuvuodesta sitten maailmancupin kisoihin terveenä. Noiden kanssa ei ole leikkimistä, kokemusta kun on.

Suomesta suuntaa Indonesian Jakartassa 19.–25. lokakuuta kilpailtaviin MM-kisoihin yhdeksän telinevoimistelijaa. Miehistä MM-matkalle lähtevät Robert Kirmes, Akseli Karsikas, Joona Reiman, Elias Koski ja Leo Lehtinen, naisista Maisa Kuusikko, Ada Hautala, Ekaterina Podobed ja Kaia Tanskanen.