



Etusivu Videot Tuoreimmat Luetuimmat Odota



"Tämä on yhtä iso juttu kuin sauna!" Suomen menestyslajin kipupisteitä esiin nostava Jumppatytöt paisui ilmiöksi 9:43 Katso video: Kun teatteriesitys muuttaa maailmaa – Jumppatytöt käynnisti keskustelun epäkohdista ja arvostuksesta. Julkaistu 22.11.2025 16:48 Visa Högmander visa.hogmander@mtv.fi Jo 1,5 vuotta sitten kantaesityksensä saanut Jumppatytöt kertoo naisten ja tyttöjen suosikkilajin ihanista ja synkistä puolista. Kantaesityksensä huhtikuussa 2024 saanut Jumppatytöt on noussut loppuunmyytyjä katsomoja 1,5 vuotta myöhemminkin vetäväksi ilmiöksi. Kesän 2025 alussa joukkuevoimistelun maailmaan sukeltava näytelmä sai tiedonjulkistamisen valtionpalkinnon. "Jumppatytöt osuu sekä kauniisiin että kipeisiin yksityisiin muistoihin ja tekee niistä yhteisiä ja jaettuja", palkintoperusteissa sanotaan. Lue myös: Putous-tähti Inkeri Hyvönen oli luopumassa unelmastaan useiden pettymysten jälkeen – viimeinen yritys oli kuitenkin ratkaiseva Teatteri Takomon tuottama esitys pohjautuu kolmen näyttelijän ja entisen voimistelijan, Katariina Havukaisen, Inkeri Hyvösen ja Ella Lahdenmäen henkilökohtaisiin joukkuevoimistelukokemuksiin. Suosio on yllättänyt tekijät. – Silloin 1,5 vuotta sitten oletimme, että teemme tällaisen teatteriesityksen meille tärkeästä aiheesta. Nyt, näin pitkän ajan jälkeen, on tullut kerta toisensa jälkeen uusia ulottuvuuksia, kuten tuo valtionpalkinto, Inkeri Hyvönen sanoo.





– Ja matka vaan jatkuu! Tämä on ihan uskomatonta, Ella Lahdenmäki toteaa.

"Yhtä iso juttu kuin sauna"

Lahdenmäki kertoo haluavansa teatterintekijänä tehdä esityksiä aiheista, jotka riivaavat ja resonoivat itsessä.

– Sitä toivoo, että se esitys sitten löytäisi katsojat ja resonoisi heissäkin. Mutta emme me oikeasti ajatelleet, että tämä esitys liikuttaa näin monia ihmisiä, myös sellaisia, joilla ei ole minkäänlaista voimistelutaustaa.

Monilla kuitenkin on taustaa voimistelussa. Jumppatytöt-esityksessä paneudutaan joukkuevoimistelun epäkohtiin, mutta myös sen arvostukseen ja sen puutteeseen.

– Joukkuevoimistelussa me olemme maailman parhaita. Tälläkin hetkellä suomalaiset joukkueet dominoivat lajia, olemme siinä älyttömän hyviä, mutta se ei tunnu näkyvän oikein missään. Jumppa-asuja ei ole nostettu hallien kattoihin kuten jääkiekkohalleissa konsanaan, ei ole hypätty suihkulähteeseen uimaan eikä kokoonnuttu torille, Hyvönen toteaa.

– Eivätkä television urheilulähetykset ala sillä, jos suomalaisjoukkue on voittanut joukkuevoimistelussa maailmanmestaruuden. Tämä on yhtä iso juttu kuin sauna! Suomalaiset ovat keksineet tämän lajin, emmekä tiedä siitä mitään. Se on kamalaa, Lahdenmäki jatkaa.

Lue lisää: Nämä tutut nimet pääsivät sisään äärimmäisen kilpailtuun Teatterikorkeakouluun

Jumppatytöt-esityksen kautta moni katsoja on siis saattanut sivistää itseään uudella tiedolla.

– Kun keväällä 2024 aloimme tehdä tätä esitystä, ajattelimme tekevämme hauskan jumppaesityksen. Emme tunteneet Katariinan ja Inkerin kanssa toisiamme entuudestaan, mutta tiesimme toisemme näyttelijöinä. Kun sitten sukelsimme aiheen ääreen ja avasimme vanhoja päiväkirjojamme, sitten vasta koko homma iski päin kasvoja. Ai niin, tässä oli tällaistakin. Sen on jotenkin vain sulkenut pois, Ella Lahdenmäki kertoo.

– Ne on varmaan olleet jokaisella vähän omia kokemuksia, jotka skaalautuvat eri tavalla. On ne sitten olleet ryhmädynamiikka-asioita tai kokemuksia vaikkapa siitä, millaista on olla varavoimistelija. Ne jättävät meihin eri lailla jälkiä. Ne voivat olla murheellisia tai haastavampia muistoja lapsuudesta, Inkeri Hyvönen sanoo.

"Ollaan me aikamoisen mankelin läpi menty"

Jumppa- ja voimistelumaailmassa läsnä ovat myös ulkonäköpaineet.

– Siellä ollaan niin pienissä trikoissa ja sitä vertailua tulee ihan sitäkin kautta, jos on vaikka varavoimistelija. Totta kai sitä koko ajan skannaa, että olenko yhtä hyvä, pitäisikö olla parempi, olenko jotenkin vääränkokoinen tai -näköinen, Lahdenmäki pohtii.

– Ehkä se maailma, missä 1990-luvulla ja 2000-luvun alussa elettiin, ei ollut naisille ehkä se kaikista helpoin. Ulkonäköpaineet ovat olleet aika isoja. Naisia on voitu riepotella ulkonäön myötä julkisuudessa, jatkaa Hyvönen.

– Ollaan me aikamoisen mankelin läpi menty, kun olemme voimistelleet 1990-luvulla ja millenniumin aikoihin.

Jumppatytöt-näytelmän alussa nostetaan Paula Thesleffin, viisinkertaisen maailmanmestarin, jumppapuku esityspaikan kattoon.

Huomenta Suomen suorassa lähetyksessä esityksen tähdet Inkeri Hyvönen ja Ella Lahdenmäki yllätettiin toden teolla. Paula Thesleff oli lähettänyt Hyvöselle ja Lahdenmäelle videoterveiset.

Thesleffillä oli jalassaan valkoiset Jumppatytöt-sukat. Videotervehdys sai näyttelijät herkistymään.

– Sitä voi saada uusia ystäviä omista ikoneistaan. Se on uskomatonta, Hyvönen hehkuttaa.

Jumppatytöt-näytelmä nähdään joulukuussa Tampereen Teatterissa ja ensi vuoden puolella Helsingissä sekä Kansallisteatterissa että Savoy-teatterissa. Lisätietoja täältä.