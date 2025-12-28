Brasilialainen voimistelija Isabelle Marciniak, 18, on kuollut.

Isabelle Marciniak kärsi imukudossyöpä Hodgkinin lymfoomasta ja menehtyi siihen keskiviikkona, kertoo muun muassa brasilialaismedia G1.

Lupaava urheilija oli voittanut rytmisessä voimistelussa Brasilian mestaruuden 14-vuotiaana 2021. Vuonna 2023 hän oli juhlinut aikuisissa mestaruutta Paranan osavaltion joukkuemestaruuskilpailuissa.

Isabelle jätti sittemmin kilpailemisen terveysongelmiensa vuoksi. Nuoren naisen entinen valmentaja Kareen Priscilla avasi Isabellen halunneen kuitenkin palata voimistelemaan.

– Hän oli lahjakas ja erittäin notkea. Viime aikoina, sairaalassa ollessaankin, hän sanoi haluavansa palata harjoittelemaan, Kareen kertoi.

Kahdeksan vuotta Isabellen kanssa työskennellyt valmentaja raportoi naisen ravanneen sairaalan ja kotinsa väliä ja käyneen läpi monia toimenpiteitä.

– Kävin tapaamassa häntä viime päivinä, ja hän oli jo hyvin heikossa kunnossa. Yhden kemoterapiahoidon jälkeen Belle sai vakavan verenvuodon.

Osaa on ottanut myös Brasilian urheiluministeriö. Se kertoi, että Isabelle tunnettiin intohimostaan lajiaan kohtaan, kurinalaisuudestaan ja tahdonvoimastaan.