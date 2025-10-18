Historiallista olympiamenestystä saavuttanut venäläinen telinevoimistelulegenda Aleksandr Ditjatin on kuollut 68-vuotiaana.

Tiistaina menehtynyt Aleksandr Ditjatin saavutti historian ensimmäisenä urheilijana yksissä olympiakisoissa kahdeksan mitalia. Neuvostoliittoa telinevoimistelu-urallaan edustanut venäläismies onnistui tässä Moskovan olympialaisissa 1980. Hän pokkasi noissa kisoissa kaikki kolme olympiakultaansa voittamalla kuusiottelun, renkaat ja joukkuekilpailun Neuvostoliiton miehistössä, ja tilille Moskovassa tuli myös neljä hopeaa sekä yksi pronssi.

Ditjatin on yhä ainoa kahdeksaan olympiamitaliin samoissa kisoissa kyennyt voimistelija. Temppuun on yltänyt muissa lajeissa vain yhdysvaltalainen uintisuuruus Michael Phelps.

Ditjatin saavutti urallaan kaikkiaan kymmenen olympiamitalia. Niistä kaksi oli hopeamitaleja Montrealista 1976. Maailmanmestaruuksia legenda voitti urallaan seitsemän.

Putin ylisti

Venäjän presidentti Vladimir Putin esitti surunvalittelunsa Ditjatinin kuoleman johdosta.

Kremlin verkkosivuilla julkaistussa Putinin allekirjoittamassa viestissä lukee, että kolminkertainen olympiavoittaja ja venäläisen telinevoimistelukoulun legendaarinen on menehtynyt.

Putin tuumi Ditjatinin muiston säilyvän ikuisesti monien ihmisten sydämissä.

– Aleksandr Ditjatin oli määrätietoinen, vahvatahtoinen ja vaativa ihminen, ja tuollainen täydellinen omistautuminen oli hänen suurten saavutustensa ja voittojensa avain. Hän juurrutti näitä samoja ominaisuuksia lukuisiin oppilaisiinsa, Venäjän presidentti luonnehti.

Ditjatin johti vuodesta 2002 lähtien voimistelulaitosta Herzenin pedagogisessa yliopistossa.

Aleksandr Ditjatin kuvattuna vuonna 2013.imago sportfotodienst/ All Over Press