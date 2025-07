Olympiaunelma murskaantui – nyt Olivia Dunne, 22, puhuu suunsa puhtaaksi: "Osa luusta kuoli"

Entinen voimistelija Olivia Dunne, 22, kertoi What's your story? -podcastissa, mikä johti hänen olympiaunelman murskaantumiseen.

Dunnen suurena haavena oli päästä kilpailemaan olympiakisoihin. Vakava vamma esti kuitenkin tämän toteutumisen. Dunne kertoi kilpailleensa vuoden 2018 Yhdysvaltain mestaruuskisoissa nilkkavamman kanssa.

– Osa nilkkani luusta kuoli. Se vain kuoli ja samalla olympiaunelmani. Se parani hieman ja hetken aikaa se ei enää häirinnyt minua. Sen jälkeen menin yliopistoon, mutta siihen sattui niin paljon. Se oli ensimmäinen oikea loukkaantumiseni, Dunne sanoi.

Vamman nimi on osteochondrosis dissecans. Siinä nivelruston alla oleva luu kuolee vähentyneen verenkierron vuoksi.

– Minua ei ole koskaan leikattu, mikä on aika hullua, jos on voimistelija. Ajattelin, että vamma paranisi ilman leikkausta, jos vain antaisin itselleni aikaa. Voin olla ylpeä siitä, etten ole koskaan joutunut leikkaukseen voimistelijana. Se on hyvin harvinaista, Dunne totesi.

Dunne lopetti uransa huhtikuussa keskittyäkseen elämään sosiaalisen median vaikuttajana. Hänellä eri sosiaalisen median kanavilla miljoonia seuraajia.