Katsastamattomasta ajoneuvosta rapsahtaa 70 euron liikennevirhemaksu, muistuttaa poliisi.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö muistuttaa autoilijoita Facebook-julkaisussaan tärkeästä toimenpiteestä.

– Liikennevalvonnassa tulee vastaan valitettavan usein ajoneuvoja, joilla katsastus on jäänyt suorittamatta, Lepistö kertoo.

Auto pitäisi katsastaa ensimmäisen kerran viimeistään neljä vuotta siitä, kun ajoneuvo on otettu käyttöön. Tämän jälkeen auto pitäisi katsastaa joka toinen vuosi aina kymmenen vuoden ikään asti.

Kymmenvuotiaat ja sitä vanhemmat autot pitää katsastaa vuosittain.

– Kuljettaja on aina vastuussa siitä, että ajoneuvo on liikennekelpoinen ja katsastettu. "Luulin, että oli" ei valitettavasti kelpaa selitykseksi, Lepistö huomauttaa.

Jos ajoneuvoa ei ole katsastettu asianmukaisesti, sitä saa kuljettaa vain etukäteen varattuna aikana suoraan katsastukseen – ei ruokakauppaan tai edes töihin.

– Katsastamattomasta ajoneuvosta seuraa 70 euron liikennevirhemaksu, ja pahimmillaan rekisterikilvet jatkavat matkaa katsastuskonttorille ilman autoa.

Autoliitto kertoi marraskuussa 2025, että jopa noin 85 500 autolla katsastus on myöhässä. Tästä määrästä 37 000 autolla katsastus oli yli vuoden myöhässä.

