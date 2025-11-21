Autoliiton mukaan Suomessa on yli 85 000 liikennekäytössä olevaa henkilöautoa, joita uhkaa liikennevirhemaksu ja käyttökielto.

Suomen 2,7 miljoonasta liikennekäytössä olevasta henkilöautosta reilulla kolmella prosentilla on määräaikaiskatsastus myöhässä, kertoo Autoliitto tiedotteessaan.

Tämä tarkoittaa, että jopa noin 85 500 autolla katsastus on myöhässä. Tästä määrästä 37 000 autolla katsastus on yli vuoden myöhässä.

Jos katsastamattomasta autosta jää kiinni liikenteessä, poliisi määrää auton kuljettajalle 70 euron hallinnollisen liikennevirhemaksun. Vuosittain määräaikaiskatsastuksen laiminlyönnistä määrätään noin 5 000–6 000 liikennevirhemaksua.

Liikennevirhemaksun lisäksi poliisi määrää auton käyttökieltoon usein ottamalla kilvet pois.

Pienestä unohduksesta taloudellista vahinkoa ja turhaa vaivaa

Jos on todella selvää, että kyseessä on autoilijan puolelta erehdys tai tilapäinen huolimattomuus ja auto on lisäksi hyväkuntoinen, poliisi voi Autoliiton mukaan jättää kilvet paikoilleen ja merkitä ajokiellon vain ajoneuvon tietoihin.