Poliisi muistuttaa, ettei autoa kannata jättää joutokäynnille kauppareissun ajaksi.

Lounais-Suomen poliisilaitoksen vanhempi konstaapeli Anne Lepistö ihmettelee Facebookissa autoilijoiden tapaa jättää auto tyhjäkäynnille kauppakäynnin ajaksi.

– "En mä uskalla kylmänä tätä sammuttaa, ja tästä nyt on tullut vähän jo tapa." Tämä oli kuljettajan vastaus, kun hän palasi autolleen. Auto oli käynnissä kaupan edustalla, ovet auki ja kuljettaja asioimassa kaupassa, Lepistö kertoo julkaisussa.

Kyseessä oli jo toinen samanlainen tapaus samana aamuna saman kaupan pihassa.

– Miksi tehdä varkaalle rikos helpoksi ja tarjota auto käytännössä vapaaseen käyttöön? Pidäthän huolta omaisuudestasi? Auto sammuksiin, avaimet mukaan, ovet lukkoon, Lepistö suosittelee.

Jos julkaisu ei näy, voit katsoa sen täältä.

Lain mukaan moottorikäyttöisen ajoneuvon seistessä muualla kuin tieliikennelainsäädännössä tarkoitetulla tiellä ei ajoneuvon moottoria saa käyttää enempää kuin kaksi minuuttia. Lämpötilan ollessa alle –15 °C saa moottoria ennen ajoon lähtemistä käyttää enintään neljä minuuttia.

