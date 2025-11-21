Juuri nyt Avaa

Poliisi muistuttaa, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa saa näkyä eteenpäin ainoastaan valkoista tai vaaleankeltaista valoa. Taaksepäin saa näkyä vain punaista valoa.

Poliisi valvoi liikennettä Vantaalla ja bongasi kielletyn näyn. Kuvituskuva.

Poliisin bongaama sinistä valoa hohkaava traktorimönkijä ei näitä vaatimuksia läpäissyt. Ajoneuvon nuorelle kuskille määrättiin liikennevirhemaksu. Lisäksi ajoneuvo määrättiin valvontakatsastukseen.

