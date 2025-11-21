Poliisi muistuttaa, ettei moottorikäyttöisessä ajoneuvossa saa näkyä ihan minkä tahansa värisiä valoja.
Itä-Uudenmaan poliisilaitos kertoo Facebook-julkaisussaan liikenteenvalvonnassa bongatusta ajoneuvosta.
– Kuvassa näkyvä traktorimönkijä ajoi poliisin partion ohi Vantaalla tällä viikolla, poliisi kertoo julkaisussaan.
Poliisi muistuttaa, että moottorikäyttöisessä ajoneuvossa saa näkyä eteenpäin ainoastaan valkoista tai vaaleankeltaista valoa. Taaksepäin saa näkyä vain punaista valoa.
– Siniset valot on varattu vain hälytysajoneuvoille. Samoin eteenpäin näkyvä punainen valo on niin ikään varattu vain viranomaisille.