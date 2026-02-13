Kahden nuoren päähänpisto jakaa uhkaavia viestejä ammattikoulussa johti isoon poliisioperaatioon Ylöjärvellä.
Kahta alle 18-vuotiasta nuorta epäillään perättömästä vaarailmoituksesta ja laittomasta uhkauksesta Ylöjärven koulutuskeskus Valossa tiistaina. Hätäkeskusilmoituksen mukaan uhka oli aito, mutta kyse oli vitsailusta.
Poliisin mukaan väkivallalla uhkailu oli Tiktok-haaste. Nuoret ovat myöntäneet tekonsa. He jakoivat satunnaisesti valikoituneille henkilöille lappuja, joissa oli uhattu koulussa tapahtuvasta ampumisesta tai pommin räjäyttämisestä. Uhkauksia tehtiin myös suullisesti.
Nuoret olivat kertomansa mukaan saaneet idean Tiktokissa esiintyvistä vastaavista ulkomaalaisista videoista.
Poliisi pitää tekoa ajattelemattomana, joka kuormitti turhaan myös viranomaisia, sillä hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan oppilaitoksessa on ollut kaksi mahdollisesti aseistautunutta henkilöä ja jotakin henkilöä olisi uhattu.
– Tehtävä aiheutti oppilaitoksessa mittavia turvatoimenpiteitä oppilaiden turvallisuuden takaamiseksi, poliisi tiedottaa.
Poliisi toivoo, että vanhemmat keskustelisivat lasten kanssa sosiaalisessa mediassa esiintyvien haasteiden vaaroista ja seuraamuksista.