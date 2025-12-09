Kentät ovat kovan työn takana

Sateinen sää ei houkutellut luistelijoita jäälle vielä tiistaina aamupäivällä.



– Ehkä tämä aamulla muistutti enemmän uima-allasta, kun luistinrataa, mutta saatiin vesi pois, putket toimii ja jäädytys käy, kenttä kestää, kertoo kentänhoitaja Mika Oinonen.