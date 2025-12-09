Luistelukenttien ylläpito on osoittautunut haastavaksi ja kalliiksi tehtäväksi sääolosuhteiden vuoksi.
Lämpimät säät vaikeuttavat talviaktiviteettien tarjoamista etenkin Etelä-Suomessa ja rannikolla.
Helsingin kaupungin liikuntapalveluista kerrotaan tilanteen olevan poikkeuksellinen – kaupungin ylläpitämistä luistelukentistä alle puolet on saatu avattua.
– Erittäin poikkeuksellinen tilanne, tämä vuosi yksi pahimpia, kertoo noin 30 vuotta alalla työskennellyt Helsingin kaupungin liikuntapalveluiden yksikön päällikkö Teijo Korva.
Kustannukset kolminkertaistuvat
Luistelupaikkojen ylläpito tulee paikkakunnille kalliiksi, mikäli olosuhteet ovat haastavat.
Korvan mukaan poikkeavat sääolosuhteet nostavat luistelukenttien ylläpitoon liittyviä kustannuksia huomattavasti.
– Kolminkertaistaa budjetin normaalitoimintaan verrattuna, Korva sanoo.
Espoossa liikuntapaikkamestarina työskentelevä Mikko Kauhanen kertoo plussa- ja vesikelien näkyvän piikkeinä sähkölaskuissa.
– Riippuu pohjista ja kentän koosta, mutta näillä keleillä arvioisin, että 2 000–10 000 euroa kuukaudessa.