Satoja Louvren taidemuseon teoksia on vaurioitunut viime kuun lopulla tapahtuneessa vesivahingossa.
Louvren museon apulaisjohtajan mukaan vaurioituneita teoksia on 300–400.
Vaurioituneet teokset kuuluvat egyptologian osastolle ja ovat muun muassa tieteellisiä dokumentteja viime vuosisadoilta. Apulaisjohtajan mukaan mitään korvaamatonta ei tuhoutunut.
Louvren mukaan vuoto aiheutui, kun lämmitys- ja ilmanvaihtojärjestelmän venttiili avautui vahingossa ja vettä pääsi tihkumaan varastossa olleiden kirjojen päälle.
Tapauksesta tehdään museon sisäinen tutkinta, ja vaurioituneet teokset on tarkoitus kuivata ja restauroida.
Lokakuussa varkaat veivät Louvresta lähes sadan miljoonan euron arvosta koruja.