Louvren vastoinkäymisille ei näy loppua.
Pariisin kuuluisa Louvre-museo on kärsinyt vesivahingon siinä siivessä, jossa säilytetään muun muassa Mona Lisa -maalausta.
Museo kertoi perjantaina, että se oli joutunut hälyttämään pelastuslaitoksen paikalle yöllä haljenneen vesiputken vuoksi. Vuotanut vesi vaurioitti kattomaalausta yhdessä huoneista.
Louvressa koettiin vakava vesivahinko edellisen kerran vasta viime joulukuussa. Tuolloin satoja teoksia vaurioitui egyptologian osastolla.
Louvrella on ollut useita muitakin vastoinkäymisiä viime aikoina. Vain päivää aiemmin tällä viikolla Louvre kertoi laajasta pääsylippuhuijauksesta, johon epäillään osallistuneen kaksi museon työntekijää sekä useita kiertueoppaita.
Myös Louvren viime vuonna tapahtunut ryöstö muistetaan. Kuvassa ryöstön aikana lattialle pudonnut keisarinna Eugenie de Montijon kruunu. Vaurioitunut arvoesine yritetään restauroida entiseen kuntoonsa.AFP / Lehtikuva